Teške ispovijesti kandidata: 'Željela sam da me nema više, da sam mrtva'

Težak i mukotrpan tjedan je iza kandidata showa 'Život na vagi', a danas je došlo vrijeme da otpuste i neke emocije te ponovno stanu na vagu.

Prije nego je došlo vrijeme za vaganje, timovi su odradili treninge, a Edo je bio ponosan na svoje 'fajtere' jer su zaradili pet kilograma prednosti na vaganju. „Je li vi vidite ovaj osmijeh na mom licu, osvojena dva izazova, pet kilograma prednosti na vaganju, što se s vama dogodilo, ne prepoznajem vas!!“, sretno je rekao Edo.

„Jako ste mi danas tihi, što se događa?“, upitala je Maja svoje 'plavce' te dodala da je na izazovu bila prevladala ljutnja i negativna emocija te da se nada da će dobro odraditi posljednji trening pred vaganje.

Edo je Roku rekao da je pogledao njegov nalaz od nožnog zgloba koji ga boli i da postoji velika vjerojatnost da će morati nositi longetu. „Sad ti je najvažnije od svega da slušaš!“, rekao mu je trener, a Roko se složio s njim.

„Ne želim da si u boli! Moraš mi reći kad ti je teško da ti mogu promijeniti vježbe!“, rekla je Maja Dragici za vrijeme treninga dok je ona jaukala na podu. „Ne znam kako ću joj pomoći ako mi ne kaže kad ju boli“, rekla je Maja te dodala da je Dragica previše tvrdoglava što je može stajati zdravlja.

Dalibor je Edi otvorio srce i otkrio zašto je odustao od nogometa. „Trpio sam uvrede godinu dana vezanih uz debljinu i nitko me nikad, kad sam odustao, nije nazvao iz kluba“, rekao je Dalibor dodajući da svojim roditeljima nije želio reći pravi razlog prestanka treniranja. „Žao mi je što to nije podijelio s njima. Dijelite svoje probleme s roditeljima, oni bi vam trebali biti sigurno utočište!“, rekao je Edo.

Nakon završenog treninga Edo je odlučio pohvaliti Željku, Ivanu i Šteficu i Anju. „Ono što bih htio izdvojiti su ove četiri mlade dame ovdje. Svojim zalaganjem, trudom i požrtvovnošću i ustrajanjem ste nosile ovaj tim od početka i stvarno vam od srca čestitam na tome. Predivno vas je vidjeti kako radite, stvarno sam ponosan na vas!“, rekao im je Edo, a djevojke su se rasplakale.

Prije vaganja uslijedilo je suočavanje sa svojim najbolnijim uspomenama. „Vatrena stihija guta sve pred sobom pa će tako progutati i vaša neka najbolnija sjećanja koja imate, a vezana su uz vaš problem s debljinom. Napišite na papir ono što vas je najviše mučilo“, rekao je trener Edo kandidatima, a Željka je prva probila led napisavši oznaku T-84 na svoj papir.

„T-84 - to je oznaka za tenk, tako su me zvali u osnovnoj školi i vikali za mnom po cesti. To jedno slovo i dvije brojke me vrate na tu cestu kojom sam išla doma iz škole“, kazala je uplakano Željka.

Ivana je, pak, priznala da ju je najviše boljelo kada ju je učiteljica u školi ružno predstavila. „Predstavila me kao veliku Ivanu, a drugu djevojčicu kao malu Ivanu“, otkrila je s očima punim suza. Anja je rekla da ju je najviše boljelo kad ju je brat nazivao 'debelom krmačom'. Josip je rekao da mu je najteže palo kada mu je doktor rekao da će umrijeti za pet dana. „Dokazao sam tom doktoru da neću umrijeti, eto me sedam godina poslije!“, rekao je Josip.

„Nadam se da će od sada biti samo suza radosnica!“, rekla je Željka koja je s ostalima zapalila papiriće na kojima su bile napisane teške riječi koje su im bliski ljudi, ali i stranci upućivali kroz život. Uslijedilo je vaganje, a Marijana je naglasila da će večeras žuta linija spasiti samo tri najbolja rezultata što znači da svi koji se nađu ispod žute linije su ugroženi i mogu otići iz showa.

Prvo se vagao crveni tim. Dalibor je prvi stao na vagu, sa 147,9 kilograma pao je na 144 kilograma.

Roko je bio sljedeći na vagi, a doznao je i da bi trebao mirovati tri tjedna zbog ozljede zgloba. „Naći ću načina kako da vježbam i dalje“, rekao je samouvjereno Roko koji je na prethodnom vaganju imao 148,3 kilograma, a sada ima 144,8. Ivana je otkrila da je prebrodila krizu koja je trajala dva dana, a rekla je da se osjeća lakše i bolje. Posljednje vaganje je Ivani pokazalo 108, 6 kilograma, a sada ima 105,9 kilograma – skinula je 2,7 kilograma što je bilo više nego što je poželjela.

Anja je sa 132,6 kilograma pala na 129, 4 kilograma, a Željka je prije vaganja rekla da nikad vani ne bi skinula toliko kilograma koliko u emisiji, večeras je skinula još tri i pol kilograma pa sada ima 158,6.

Dominik je bio sljedeći na vaganju, a sa 127,8 kilograma pao je na 125,6. Štefica je prije vaganja otkrila da je bila u depresiji. „Mislila sam da pobjegnem od svih, mislila sam da je bolje da sam mrtva, ali evo, još sam uvijek tu. Tražila sam psihološku pomoć zato sam danas i tu“, priznala je Štefica dodajući da i dalje nema vjeru u sebe. “Nemam vjeru u sebe i ne volim se. To je najveće zlo koje nosim“, rekla je Štefica. A koliko je kilograma izgubila gledatelji će doznati u ponedjeljak od 21.15 sati.

