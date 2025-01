Televizijska zvijezda i manekenka otvoreno progovorila o odluci da ne postane majka nakon traumatičnih iskustava

Britanska televizijska zvijezda i model Kelly Brook (44) otvoreno je progovorila o svojoj odluci da ne postane majka, nakon što je doživjela nekoliko traumatičnih pobačaja. "Došla sam do točke u životu gdje sam potpuno pomirena sa svojom odlukom. Nije bilo lako, ali znam da je ispravna za mene," izjavila je u iskrenom intervjuu za britanske medije. Brook je podijelila kako je došla do zaključka da je "bez djece po izboru" te zašto smatra da o tome treba otvoreno razgovarati.

Kelly Brook, danas poznata voditeljica na Heart Radiju doživjela je dva pobačaja tijekom 2011. i 2012. godine, kada je bila u vezi s ragbijašem Thomom Evansom. "To je bilo najteže razdoblje mog života. Svako jutro sam se budila s osjećajem praznine," prisjetila se Kelly. Prvi gubitak dogodio se u petom mjesecu trudnoće, što je ostavilo duboke emotivne ožiljke. "Možete se osjećati kao da ste failed kada prođete kroz pobačaj. To je bilo stvarno teško razdoblje, ali uspjela sam ga prebroditi," priznala je Brook.

Nakon vjenčanja s Jeremyjem Parisijem 2022. godine, par je došao do zajedničke odluke da neće pokušavati zasnovati obitelj. "Naš život je ispunjen na druge načine i to nam je sasvim dovoljno," kaže Kelly. "Okruženi smo mnogim obiteljima s djecom i vidim kako to ljudima donosi mnogo sreće, ali također vidim koliko stresa donosi. Jeremy i ja volimo biti oko obitelji, ali također volimo putovati i raditi svoje stvari."

GALERIJA: Pogledajte tko je sve došao na dodjelu Nagrada hrvatskog glumišta, od političara do pjevača i sportaša

Brook je posebno naglasila važnost preispitivanja društvenih normi i očekivanja: "Ponekad se osvrnem i pitam se je li to ikada bilo ono što sam stvarno željela? Možda sam samo išla s tim jer se to očekuje, jer to svi rade. Danas znam da je u redu biti drugačiji i živjeti život koji tebi odgovara."

Kelly je otkrila kako njezino viđenje majčinstva djelomično proizlazi iz vlastitog iskustva - njezina majka rodila ju je sa samo 16 godina. "Nikada nisam stvarno imala majčinski primjer. Imam majku i ona je fantastična, ali bila je vrlo mlada mama. Teško mi je to zamisliti sada kada imam 44 godine."

Iako trenutno ne razmišlja o roditeljstvu, Brook nije potpuno zatvorila vrata mogućnosti posvajanja u budućnosti. "Nikad ne reci nikad," kaže Kelly, "ali trenutno sam sretna gdje jesam." Međutim, naglašava kako o tome još nije razgovarala sa suprugom i kako su trenutno sretni sa svojim životom kakav jest.

"Prošla sam kroz trudnoće i pobačaje i znam koliko su traumatični i razorni za vas i vašu vezu," kaže Kelly. "Gledam naš prekrasan život i kako nemamo taj teret. Svaki dan je nova prilika za radost i zahvalna sam na tome što imam." Par nije pokušavao začeti niti je razmatrao opciju umjetne oplodnje, što Kelly opisuje kao odluku koja ih čini sretnijima.

GALERIJA: Ovako je prošla prva emisija uživo! Lorenza Puhar i David Baškarad napustili su 'Superstar'