Tatjana Jurić pokazala koji je najvrjedniji komad nakita koji posjeduje: 'Ova ogrlica'

Voditeljica Tatjana Jurić (40) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju s odmora, na kojoj je posebno istaknula jedan detalj. Naime, voditeljica je otkrila da na ruci nosi ogrlicu svoje kujice koja je nedavno uginula.

- Jackina ogrlica. Najvrjedniji komad nakita koji posjedujem. Uz bakin stari sat na ogrlici, mamine i bakine naušnice koje sam naslijedila, u moju posebnu kutijicu, kutiju života nazivam je, sada ide i ova ogrlica - napisala je pored fotografije na kojoj je pokazala kako ju je omotala oko ruke.

U komentarima su joj se javili pratitelji. „Opet plačem“, „Znači suze idu. Drži se, ona je sad tvoj anđeo“, „Vi imate predivno čisto srce!“, „Predivno“, „Samo hrabro“, poručili su joj.

Inače, Tatjana je nedavno objavila da je njezina kujica, koja je s njom provela 14 godina, uginula. Jackie je s njom išla na odmor, na posao, na obiteljska okupljanja, a Tatjana ne može sakriti koliko joj nedostaje i koliko je tužna.

- Otišla je moja Jack i ja pojma nemam kako podnijeti ovu prazninu. Ne znam hodati, a da se ne osvrćem gdje je. Ne znam biti, a da je ne tražim krajičkom oka i da je ne čujem negdje blizu. Od snimanja, terena, etera, montaža, studija, kava, sastanaka, druženja, frizera, šminkanja, odmora, kupanja, spavanja, veselja, tuge, samoće i tišine… Jack je uvijek, ali uvijek kad bi bila dobrodošla i kad je željela, bila uz mene. A dobrodošla je bila uvijek i željela je sa mnom uvijek. Iz legla, ona je izabrala mene. Iako sam ja došla po njezinog brata, ona mi je iz legla prva prišla i ostalo je, kažu, povijest; životno prijateljstvo koje će me grijati zauvijek - glasi početak objave koji joj je posvetila.

- Kažu, kad pas izabere tebe, to je posebna misija koju to biće ima, a ja sam to osjećala svaki, ali svaki dan. I da smo dobile još vremena zajedno, opet bi bilo premalo. Ne bih se usudila tražiti ni dana više, jer ta spona koju smo nas dvije imale, to je nešto što me smiruje kad me trbuh onako mučno zaboli dok je tražim gdje je, a nje oko mene više nema. Znate onaj film 'Njegova mračna građa' kad svatko ima svoju animalnu dušu koja hoda s njima, uz njih, oko njih. Ako njoj naudiš, ni njima nije dobro. E, to je meni moja Jack bila - samo je dio onoga što je Tatjana napisala na Instagramu gdje je podijelila nekoliko fotografija svog ljubimca.

