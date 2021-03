Tatjana Jurić otvoreno progovorila o raskidu zaruka: 'Gotovo preko noći'

Nakon duljeg izbivanja s malih ekrana voditeljica Tatjana Jurić vratila se televiziji, i to Novoj TV na kojoj je prije više od 15 godina i napravila svoje ozbiljnije korake u ovom mediju i savladala prve važnije lekcije o ovom poslu. Gledamo je kao voditeljicu emisije “Zdravlje na kvadrat” koju uređuje Dalibor Bosančić. Tatjana je u studenom prošle godine potvrdila raskid zaruka s poduzetnikom Ivanom Zubakom. Iako su Tatjana i Ivan nakon prekida 2018. ljubavi pokušali dati novu šansu, nije im uspjelo. Sada je ponovno progovorila o prekidu.

"Toliko je jednostavno. Kad se nađeš u situaciji da zakoračiš u život spreman i na dobro i na loše, svima svojima javljaš o sreći koja ti se događa, kad znaš koja će ti pjesma kojega datuma u kojoj crkvi svirati, a koja za prvi ples... A onda, gotovo preko noći, opet dođe do promjene i sve moraš povući, onda je sve jasno i to ne traži dodatne komentare" kazala je za Story.

Tatjana je ipak završila razgovor pozitivno, kazavši kako vjeruje u romantičnu ljubav.

- Znam da me negdje jedna čeka! Razvalit će - zaključila je.

Podsjetimo, voditeljica se našla u nezgodnoj situaciji. Naime, Tatjana je na posao stigla u novim trapericama na kojima je sa stražnje strane još uvijek bila pričvršćena etiketa. Njezin modni gaf nasmijao je kolege s radija koji su sve odmah objavili na Facebook stranici narodnog. – Eto naše Tajči, došla jutros na posao... Nek se zna – ima nove traperice... i pripadajuću etiketu. Kad si se ti zadnji put sa stilom osramotio? – stoji u objavi uz fotografiju Tatjane s neočekivanim modnim detaljem. "Samo se vi rugajte! Peglala sam ih. Toliko", uzvratila im je Tatjana u komentarima.

Ispod objave odmah su se zaredali i komentari pratitelja. "Nemaš brige, događa se i najboljima", "Nije to nikakva sramota", Ma bitno da dobro stoje", neki su od komentara. Ipak, bilo je i onih koji su Tatjani savjetovali da ih ipak opere prije nošenja. "Ne može ti se to dogoditi ako opereš robu kad je kupiš. Ne bih nikad nosila nešto prije nego što to operem", "Mogla ih je barem oprati", poručili su joj.