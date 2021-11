Tatjana Jurić nakon preboljenja koronavirusa: 'Nisam se još potpuno oporavila'

Voditeljica Tatjana Jurić (39) otkrila je kako se osjeća nakon preboljenja koronavirusa. "Nos mi je bio začepljen. Organizam je pod infekcijom iscrpljen i bori se s tim. Sada me još muči kašalj i nisam se potpuno oporavila", ispričala je voditeljica za magazin Story. Dodala je kako se prema preporuci liječnika nije vratila jačem vježbanju. Ispričala je i da nije promukla od bolesti te se našalila da je još na dobrom glasu. "Ne osjećam se ugroženo, napravila sam sve što sam mogla, cijepila sam se na vrijeme i bila na laganom oprezu. Cijelo sam vrijeme pazila i, eto, dogodilo mi se. Na kraju sam i ja odradila virus jer to je pandemija. To znači da ćemo svi doći u doticaj s virusima, ali moramo se štititi koliko je god moguće", dodala je Jurić.

Ispričala je i da nakon što je izašla iz izolacije je prvo otišla u nabavku hrane, ali i da joj je odmor godio te da je uživala uz serije te u toplini svoga doma. „Moram naglasiti da imam terasu i lijep vrt u Zagrebu pa sam uživala i na suncu. Nemam dojam da sam bila zatvorena“, opisala je.

Podsjetimo, Jurić na svojem Instagram profilu dijelila fotografije iz svoje izolacije. Opisala je is kakvim se simptomima koronavirusa borila te kako je došla u doticaj s koronavirusom. Na svojim Storyjima pokazala je i kako se njezin pas sam šetao te da su joj kolegice Mia Kovačić i Nives Ivanišević i prijateljice Paula i Irena donosile sve što joj je bilo potrebno.

VIDEO Branko Đurić Đuro: 'Ljudi misle da se šalim kada im kažen da ne jedem meso'