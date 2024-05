Tata Baby Lasagne progovorio o Markovom odgoju: 'Nitko nije savršen'

U utorak je u prvoj polufinalnoj emisiji Eurovizije nastupio i naš Baby Lasagna te pokazao da s punim pravom slovi kao favorit, a podrška koju dobiva samo raste. Naime, kladionice samo rastu, a glazbenik pravog imena Marko Purišić (28) trenutno ima 41 posto šanse za pobjedu. "Rim Tim Tagi Dim" groznica preuzela je Hrvatsku, Europu i svijet, a mnoge je tome privukao i mladi pjevač koji sa svojim jednostavnim ponašanjem oduševljava te često govori i o važnosti vjere i obitelji. Portal srednja.hr upravo se pozabavio njegovom obitelji. Naime, Markov otac Dragan, kojeg je Marko istaknuo kao osobu koja ga je uvela u glazbu, radi kao učitelj razredne nastave u Osnovnoj školi Marije i Line u Umagu koju je i Marko pohađao, a to je prilikom govorio o svom sinu. Dragan Purišić govorio je o tome kakav je Marko bio kao mali, kako se zaljubio u glazbu i kako na njega kao Tatu Lasagnu utječe popularnost Baby Lasagne koje se stvorila skoro preko noći.

– To je nešto ogromno što se dogodilo. On je uvijek nešto radio, kopao i samo bi ušao u kuću i rekao da je nešto napravio, da se prijavio ovdje i ondje. I onda je sada zaista, da tako kažem, puklo to sve. Tako da smo ponosni i sretni - rekao je Dragan, a komentirao je i Markov odgoj.

– Odgoj je teška stvar. Samo je važno prioritete postaviti i opet to nije garancija da će uspjeti. Ali, evo, uz Božju pomoć, izrastao je u jednoga odgojenoga mladića. Ali, nitko nije savršen, nemojte pretjerivati - kazao je Markov otac.

Podsjetimo, o Marku zadnjih dana pišu brojni mediji, a jedan od njih jest i Daily Mail. Naime, ovaj cijenjeni medij raspisao se o eurovizijskim kladionicama te da one naginju pobjedi Baby Lasagne na Euroviziji te su posvetili cijeli tekst našem glazbeniku.

U tekstu navode kako se predviđa da će pobjedu odnijeti baš ta balkanska zemlja te da je Hrvatska apsolutni favorit. Istaknuli su kako je to loša vijest za britanske obožavatelje jer je mala vjerojatnost da će pobijediti njihov predstavnik Olly Alexander. Dodali su i da je švicarski predstavnik Nemo također osvojio obožavatelje unatoč tome što su prošle godine završili na 20. mjestu. Ističu i da je Italija s njihovom predstavnicom Angelinom Mango jedan od favorita, ali i da Ukrajina koje je 2022. godine osvojila prvo mjesto ima dobre izglede za mjesto pri vrhu. Slijede ih Irska, Nizozemska, Francuska, Izrael kojima se predviđa mjesto u osam najboljih, a tu su onda Finska i Grčka, te domaćin Švedska.

