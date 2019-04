Sve tajne 'Potjere': Ovo su genijalci koji stoje iza pitanja u kvizu

Idućeg će tjedna Tarik Filipović 800. put na početku “Potjere” izgovoriti slavnu rečenicu: “Četiri igrača koja se ne znaju otprije moraju djelovati kao tim žele li u ‘Potjeri’ zaraditi novac...”

Kviz koji je zbog svoje dinamičnosti i zanimljivosti postao jedan od najuspješnijih u povijesti HRT-a iduće sezone će se ponovno svakodnevno emitirati tijekom tjedna na Prvom programu HRT-a, a u terminu četvrtkom navečer vratit će se i “Tko želi biti milijunaš?”, kviz čija je posljednja 521. epizoda emitirana 2010. godine. I dok javnost dobro pozna voditelja Tarika Filipovića i lovce Moranu Zibar, Mladena Vukorepu, Deana Kotigu i Krešimira Sučevića Međerala, oni koji su najzaslužniji za realizaciju kvizova na HRT-u ostali su po strani. Predvode ih Igor Grković, urednik kviza, te Andrea Jukić, urednica za pitanja, koji vode brigu o kvizovima još od “Upitnika”, a to su još i Igor Gabor, urednik za pitanja, Davor Stanković, i Domagoj Jović, koji su suurednici za pitanja, te urednica za natjecatelje Suzana Pardačer.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

– Prije 800. emisije računao sam kako smo dosad napravili 100 tisuća pitanja, od toga je 75 tisuća izravnih pitanja, i 25 tisuća a,b,c pitanja – kaže nam Igor Grković, urednik Potjere koji je na kormilu emisije od studenog 2013., kada se emitirala prva emisija ovog kviza.

– Andrea i ja smo na HRT-u 1997. kada smo s Joškom Lokasom počeli raditi “Upitnik”. To je bila super škola jer je bio dnevni kviz, dakle mogli smo na dnevnoj bazi raditi pitanja i baviti se aktualnostima. To je za nas bilo najvažnije kao mlade autore i buduće urednike. Naime, tada smo mogli i griješiti, a grešku smo mogli ispraviti u sutrašnjoj emisiji. Šteta je što ne postoji više takva vrsta kviza u kojoj bi se mlađa ekipa mogla učiti i shvatiti kako se mogu popraviti – kaže Grković, koji je svjestan da je “Upitnik” pregazilo vrijeme jer se sad svako pitanje može izguglati bez problema. Andrea i on bili su i u ekipi “Milijunaša” i “Najslabije karike”.

– Potjera je jako dobro strukturiran kviz što se tiče sadržajnih komponenti, gdje zapravo napetost kulminira prema kraju emisije. Svatko može gledati parcijalno prvi i drugi krug, no nitko neće propustiti pogledati završnu potjeru da vidi kako će ekipa završiti. Druga velika stvar su Tarik, kojeg će biti teško zamijeniti na kraju sezone, ali i lovci. U prijašnjim kvizovima znalci bi se pojavljivali svakih nekoliko emisija, a ovdje ih gledamo u svakoj emisiji – govori nam Grković i dodaje kako su njihovi lovci odlični jer svatko ima svoju osobnost. Dok je Krešo “mašina” i ima rekord u omjerima pobjeda i poraza, Dean je više skloniji šali, a Mladen je donio ozbiljnost i iskustvo koji su nedostajali nakon odlaska velikog Mirka Miočića.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

– Ekipu autora pitanja “baštinimo” od “Milijunaša” i “Karike”, a nadograđivali smo ih godinama s autorima koji pokrivaju razna područja. Kako je rastao interes prema STEM pitanjima, tako smo morali pronaći matematičara. Imamo i kemičarku, biologinju, geografa, studente filozofije, sociologije, kroatistike... Svatko od njih ima specifične interese pa pokrivaju široku lepezu pitanja. U novije vrijeme, osim tih autora, naša nova baza autora su preporuke među igračima pub-kvizova koji su ujedno i moderatori i organizatori pub-kvizova, pa imaju svijest o tome da pitanje treba prezentirati široj populaciji – kaže Andrea Jukić.

Jedan od onih iza kojeg je bogato iskustvo je Igor Gabor, koji jednom mjesečno u zagrebačkom Hard Placeu vodi Rock kviz. Objavio je i dvije knjige – “Zbirka zadataka iz opće kulture” i “Rock kviz”.

– U Potjeri gledatelji mogu svoje znanje usporediti ne samo s običnim natjecateljima nego i sa znalcima. Tako se mogu hvaliti pred ukućanima kad oni znaju nešto, a lovac ne zna – veli Gabor, koji svakodnevno radi na novim pitanjima. Mjesečno pročita pet-šest knjiga iz raznih područja.

– Pitanja nastaju ili iz glave, dok recimo prelistavam novine, ili ih pronađem u priručniku koji čitam. Zna se dogoditi i da u neobaveznom razgovoru s nekim dobijem ideju za pitanje. To će pogotovo biti korisno kad budemo radili pitanja za “Milijunaša”, pogotovo za onih prvih pet. Volim se i igrati riječima, pa recimo kod tih lakših pitanja moguće je i jedno u stilu: na što trebamo pripaziti tijekom vožnje kako ne bismo u tome završili. A u ponudi su zavoj, gaza, flaster i kompresija – dodaje Gabor.

Ljudi se često čude kako netko zna neke podatke, no činjenica je kako većina pitanja iz “Potjere” mogu naći u srednjoškolskim udžbenicima, a tu su i popkulturna pitanja o glazbi, filmu i serijama te sportska pitanja.

– Dobra pitanja su ona na koja bi šira populacija trebala znati odgovor. Ne smiju biti ni prebanalna, a i ni preteška – dodaje Gabor, koji je najplodniji autor pitanja za kvizove. Najdraža su mu ona kad se koriste i asocijacije ili hintovi unutar pitanja poput onog: “Zahvaljujući kojem je osvajaču Bosna šaptom pala.” U pitanju je već i dio odgovora – Mehmed Osvajač.

Svaki autor pitanja mora navesti dva službena izvora za svoje pitanje, a službeni izvori su oni koji imaju recenziju. To su enciklopedije, rječnici, udžbenici i priručnici, a u zadnje vrijeme i znanstveni članci. Svako pitanje Gabor posebno provjerava i vodi dnevnik pitanja. On je i žiri na snimanjima, pa nakon svakog kruga može presuditi ako ima primjedbi natjecatelja. Pitanja nisu puko prepisivanje iz enciklopedije, nego svaki autor ima svoj način pisanja, rekli bismo svoj pečat.

Nakon svakog kviza javljaju se razne teorije zavjere, pa su po internetskim forumima neki uvjereni i kako lovci dobiju unaprijed pitanja. To je naravno besmisleno.

Foto: Igor Soban/PIXSELL – Dok je natjecanja i novca, bit će i teorija zavjere. Da tako nešto postoji, sigurno bi se razotkrilo. Ja uvijek kažem: ako natjecatelji odigraju perfektnu završnu potjeru, lovac im ne može ništa – kaže Grković.

Ista ekipa radit će i pitanja za novog “Milijunaša” za koji prijave, kako doznajemo, kreću uskoro. Novost je da na početku neće biti deset nego šestero natjecatelja, a vrlo vjerojatno će se zamijeniti i džoker zovi. Naime, po licenciji su mogući i džokeri “pitaj pratnju”, ali i “pitaj voditelja” te “pitaj eksperta”.

Lovac na ovotjednom snimanju bio je Mladen Vukorepa, kojeg smo uhvatili u posljednjim pripremama pred okršaj s natjecateljima.

– Pokušavam se opustiti prije ulaska u studio. Nismo ni mi lovci svemogući, meni se zna dogoditi da zablokiram ako ne odgovorim na nešto što bih trebao znati. Mi smo kao kirurzi, operacija prođe i morate ići na drugu operaciju. Evo, jedno od pitanja koje me i dalje proganja jest: koji je jedini kukac čiji se proizvod koristi u ljudskoj prehrani. Nisam se mogao sjetiti pčele. Totalna blokada! – prepričava nam Mladen.

Najopušteniji je prije snimanja voditelj Tarik Filipović, koji za vođenje Potjere mora biti u odličnoj psihofizičkoj kondiciji.– Moram vam priznati da, koliko god se veselim povratku “Milijunaša”, žao mi je što od jeseni. Postali smo jedna velika obitelj, znamo se dobro i zabaviti na snimanjima, a imam i poseban odnos s Deanom. Ne smijem zaboraviti ni našeg Mirka Miočića, za kojeg sam uvjeren da nas odozgo gleda i čuva – kazao je Filipović.