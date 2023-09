Svaka se epizoda odgleda u dahu iako ne zahtijeva pretjeranog dumanja oko rješenja zločina

Poker Face, SkyShowtime

Znali smo otprije da je ovo doista sjajna serija, a sada konačno u miru možemo nešto i napisati jer stiže na SkyShowtime. Vjerujemo da znate tko je Rian Johnson. Riječ je o čovjeku koji je napravio i prvi i drugi “Nož u leđa”, što je već dovoljno da imate povjerenja kako će biti nešto od krimi serije koju on potpisuje. I onda je tu “Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi”, pa “Looper”, i ima još toga. Zna čovjek. Nema nikakve sumnje. I sad televizija u kojoj je zamislio kriminalističku seriju koja je mješavina, pa, otprilike svega čega smo se mogli sjetiti. Ima tu i “Nož u leđa”, i “Ubojstvo, napisala je”, i “Laži mi”, nešto i “Mentalista” i koječega drugog što podrazumijeva krimić s pomakom, a gdje je malo ili nimalo nasilja. U glavnoj je ulozi Natasha Lyonne, u nas vjerojatno manje poznatija glumica, što je nezasluženo jer simpatična plavojka ima iza sebe ozbiljnih uspjeha poput “Orange is the new Black”, pa “Russian Doll”, jasno i “Američka pita”. Isto je proglašena od Timea za jednu od stotinu najutjecajnijih ljudi u svijetu, i to za ovu godinu. Ona je Charlie Cale, radi u casinu, ali ima jako neobičan talent, trenutno prepoznaje kada ljudi ne govore istinu. Ne zna točno ni sama kako i zašto, ali je tako. Pa joj zato ne daju više da igra karte, pogotovo ne u kockarnicama, ali je zato tamo dobila posao. Čisto da znaju gdje je. No, događa se da spletom okolnosti mora od tamo zbrisati nakon ozbiljne afere u kojoj strada gazdin sin koji obećaje da će je pronaći. I tako Charlie iz epizode u epizodu ide Amerikom nalijećući na različite ljude različitih morala. Odmah nas je Charlie podsjetila na Tima Rotha u “Laži mi”, i to je nekako ta priča, ali s drugim kutem i potpuno drugom atmosferom i osobom. Lyonneova dosta podsjeća na one nekadašnje zvijezde televizijskih serija neobaveznom a uvjerljivom glumom, pojavom i promuklim glasom. Uspijeva dominirati na način da je cijela serija okrenuta prema njoj, a da pri tome, izgleda prema prve četiri epizode koje smo vidjeli, da niti nije predviđeno da s bilo kojim likom ulazi u neke dublje odnose. Dodatna je kvaliteta serije što se pojavljuju iznimno kvalitetni glumci, pa vidimo Adriena Brodyja, Benjamina Bratta, Josepha Gordona Levitta, Ellen Barkin, ali i Johna Ratzenbergera koji je bio Cliff u “Kafiću Uzdravlje”! Tko ga prepozna, plaćamo kavu. Također je dobro što se Johnson zaustavio dovoljno rano a da “Poker Face” ne bude pretvrd “who dunnit” krimić, nego su radnje lagane ali svaka epizoda napravljena toliko interesantno da je odgledate u dahu bez obzira što ne zahtijeva pretjeranog dumanja oko rješenja slučaja.

Tapie, Netflix

Oni generacije ovog autora sasvim se dobro sjećaju Bernarda Tapieja. Riječ je bila o čovjeku koji je u svemu što je radio imao maksimalnu ambiciju, i u poslu gdje je jedno vrijeme bio i vlasnikom Adidasa spašavajući ga u te tri godine 1990.-1993. od bankrota. Pa je bio i vlasnikom nogometnog kluba Olympiqueom iz Marseilla koji je s njim osvojio i tadašnji Kup prvaka, spotaknuvši se ipak u prethodnom pokušaju gubeći u finalu od Crvene zvezde. Nije bio tako loš niti kao političar, doguravši do ministra u vladi Pierrea Bérégovoya. A bio je čak i glumac i pjevač! No, ta pretjerana ambicija u kojoj se nije previše biralo sredstva da bi se došlo do ciljeva stajala je Tapieja i kojekakvih skandala, pa i sudskih presuda na zatvorske kazne. Kada je preminuo, žaljenje je izrazio i sadašnji francuski predsjednik Emmanuel Macron. Svakako je Bernard Tapie jedna od najkontroverznijih osoba novije francuske povijesti, a takvih je svakako bilo, pa je zanimljivo pogledati ekranizaciju njegova života s glumcem Laurentom Lafitteom koji mu čak podosta i sliči.

Dolina sreće, Pickbox NOW

Da je prva, pa barem druga sezona, ovu bismo seriju stavili kao glavnu preporuku. Da sami sebe ne klišeiziramo pa ponavljamo hvalospjeve o britanskim kriminalističkim i policijskim serijama, spomenimo samo kako je “Dolina sreće” nagrađena BAFTA-om i kao najbolja dramska serija. I to je s pravom jer priče o policijskoj narednici Catherine Cawood odlične su, vrlo spretan miks profesionalnog i osobnog života, u čemu je zaista izvrsna glavna glumica Sarah Lancashire koja je početkom stoljeća bila i najplaćenijom britanskom televizijskom glumicom. Skinuti joj kapu treba jer doista nije lako glumiti policajku koja se razvela iz braka s dvoje djece a još se oporavlja od samoubojstva kćeri koje se dogodilo još prije osam godina. A na sve to ima i unuka koji je na svijet došao nakon što joj kći silovana. I onda još doznaje da počinitelj izlazi iz zatvora. Dakle, koliko god dramski program na Otoku bio impresivan, ovo je nešto potpuno drugačije, tamo kao i ova vremena pa imate i neki dašak premonicije jer je serija krenula još 2014. godine.

Iznik, potopljena enigma, Viasat History

Koristimo svaku priliku za preporuku nekog dokumentarno-povijesnog programa. A priča o Izniku i ondje prije devet godina pronađenima ostacima bazilike stare 1600 godina jest vrlo atraktivna. Za one koji ne znaju, u Izniku, ondašnjoj Niceji, održan je Prvi crkveni ekumenski sabor koji je sazvao rimski car Konstantin I. Veliki. Dakle, gradić u današnjoj Turskoj od iznimnog je značenja za kršćansku vjeru a ovo otkriće daje još neke mogućnosti oko tog velikog događaja. Službeno je, barem za sada, ova bazilika izgrađena u čast svetog Neofita koji je navodno na tom istom mjestu i ubijen od strane rimskih vojnika. No, ne bi bilo nemoguće da se u ovoj bazilici koja je, prema svemu sudeći, potopljena nakon potresa održao upravo Prvi nicejski sabor, a ne u nedalekoj bazilici u središtu grada na čijem se mjestu danas nalazi džamija iako je ionako ta tvrdnja za ozbiljan broj znanstvenika upitna. Ovaj dokumentarac francuskog autora Pascala Guérina bio bi prvi koji se bavi ovim vrijednim nalazom opaženim u rutinskom avionskom snimanju.