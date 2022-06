Suzana Mančić o tituli koju su joj nadjenule mlađe kolegice: 'Daleko sam ja od starlete, ja imam završen fakultet'

Najpoznatija loto-djevojka bivše države, Suzana Mančić (65) otkrila je tajnu dobrog izgleda i uputila savjete svim žena, a osvrnula se i na titulu starlete koja joj je nedavno dodijeljena.

Prije svega žena treba voljeti sebe i ponekad biti spremna zapostaviti kućne poslove i obitelj i reći: ''Ovo je mojih pola sata, neka me nitko ne dira'' kako bi se odmorila, zatvorila oči, sabrala misli, stavila masku i možda napravila neke vježbe. Ja ne provodim sate u teretani, ali tijelo pamti, to sam nekad radila. Svaka žena je za sebe, nema tu neki poseban recept- ispričala je Suzana za Kurir.rs, a potom je objasnila i što misli o tituli starlete koju je nedavno dobila.

-Ja sebe sigurno ne svrstavam u starlete i to mi je stvarno smiješno. Drago mi je da se mlađa generacija poziva na mene, ali ja sam daleko od starlete jer prije svega ja imam završen fakultet, imam snimljene nosače zvuka, puno estradnog i televizijskog iskustva, tako da... Evo, da ne ne bi uvrijedile, nasmijala sam se- dodala je Mančić pa komentirala uspjeh koji je doživjela kao loto- djevojka.

-Za mene je to bila nepoznanica, nisam znala što trebam raditi, borila sam se da budem domaćica tih 5-7 minuta koliko je trajalo izvlačenje. Nitko nije mogao pretpostaviti koliki ću uspjeh doživjeti- prisjetila se Suzana.

Podsjetimo, Mančić je nedavno završila na Hitnoj nakon nezgode koja joj se dogodila. Naime, kako je otkrila za srpske medije slomila je nožni prst kada je šetala ulicama Beograda, a objasnila je i kako se to dogodilo.

-Pala sam na pješačkom prijelazu iz nepoznatih razloga. Lagano sam išla, sretna, nasmijana i odjednom pljas. Tri prsta sam nabila, ali jedan je stradao najviše- ispričala je Mančić te otkrila kako će otići u Grčku gdje živi njezin suprug kako bi je on liječio.

Inače, Suzana je aktivna na društvenim mrežama gdje redovito za svoj izgled dobiva komplimente, a nedavno je objavila fotografiju ''za sve koji ju vole''.

-Bez filtera, bez photoshopa. Samo malo odmora. Ovu sličicu sam postavila za sve one koji me vole, a naročito za one koji očima ne mogu vidjeti- poručila je Mančić.

Suzana se 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi, jer par ne živi zajedno, te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu.

