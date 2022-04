Suzana Mančić (65) objavila fotografiju bez photoshopa i filtera: Ovo je sličica za sve koji me očima ne mogu vidjeti

Najpoznatiju loto-djevojku bivše države Suzana Mančić (65) posljednjih nekoliko godina rijetko imamo prilike vidjeti na malim ekranima no vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje redovito za svoj izgled dobiva komplimente. Sada je objavila fotografiju ''za sve koji ju vole''.

-Bez filtera, bez photoshopa. Samo malo odmora. Ovu sličicu sam postavila za sve one koji me vole, a naročito za one koji očima ne mogu vidjeti- poručila je Mančić, a brojni pratitelji javili su joj se ispod objave.

"Nema bolje od Suzane", "Lijepa žena", "Bravo kraljice", "Vi ste meni lijepi, šarmantni i inteligentni, prava dama", "Volimo te Suzana", "Prije svega dama", "Lutko", "Kraljica","Divna", "Prirodna ljepota", "Jedinstvena i predivna", "Uvijek elegantna", pisali su pratitelji, a javila se i glumica Lidija Vukičević koja je napisala ''Volim te Suzi moja lijepa''.

Podsjetimo, Suzana je nedavno progovorila o objavljivanju njezinih eksplicitnih snimaka, a otkrila je i da joj je to promijenilo život. Istaknula je da joj je to bio najgori period života.

- Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno život ide dalje. Isplačeš se, uzvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu gdje te čekaju neugodna iznenađenja - rekla je za portal Blic.rs.

- Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je - kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko je to napravio. Dodala je da smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti, no iznimno je zahvalna što su svi nakon incidenta ostali normalni.

- Nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na kojeg nikada nisi posumnjao – rekla je.

Inače, legendarna se voditeljica 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi, jer par ne živi zajedno, te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu. Nedavno je otkrila i da Valentinovo nisu proveli zajedno.

- Neću zbog Dana zaljubljenih putovati u Atenu, bit ću sama. Poklon nisam pripremila, zato što je Simeonu prije desetak dana bio rođendan, onda mu je bio imendan, sad još i poklon za praznik, stvarno ne mogu, na rubu sam bankrota – ispričala je Suzana tada za isti portal.

