Susjedi otkrili kako se Nikolina Ristović drži nakon smrti supruga: 'Sama sjedi u kafiću, psi joj pružaju utjehu'

Susjedi voditeljice Nikoline Ristović za srpski Kurir otkrili su kako se ona drži nakon smrti supruga, povjesničara umjetnosti Vidoja Ristovića. Rekli su da ona i kćer Una još uvijek žive na relaciji Zagreb-Beograd, ali da je u Beogradu viđaju puno rjeđe. Kako njezini najbliži susjedi kažu, voditeljica je utučena i ne razgovara puno s njima u prolazu, ali joj to nitko ne zamjera.

- Pozdravila me je, ali to je bilo sve. Uvijek voli stati i popričati, no sada to nije bio slučaj. Tijekom šetnje sam je vidio nekoliko puta kako sama sjedi u kafiću i ne zadržava se dugo. Razumijem je, kome bi bilo do razgovora nakon svega, naročito jer bi je ljudi pitali upravo za Vidoja. Neka skuplja snagu za dijete, to je najvažnije. Jaka je ona, život ide dalje, sreća da kćer i ona imaju jedna drugu - zaključio je jedan od susjeda iz ulice, koji ju je vidio nakon dužeg vremena od obiteljske tragedije.

- Čula sam da će prodati taj stan, ali pitanje je što je istina. Najbitnije je da otplače ovaj period i posveti se isključivo kćeri i sebi. Psi joj sigurno pružaju veliku utjehu. Kada dođe, uglavnom vrijeme provodi vani, šetajući ih. U ovakvim trenucima i jest najbitnije da čovjek što više skrene misli, da ne bi potonuo psihički - rekla je susjeda. Kažu da im je svima Nikolina draga kao i da misle da će život nastaviti u Zagrebu.

Podsjetimo, srpski mediji prenijeli su rezultate obdukcije povjesničara umjetnosti koji je iznenada preminuo 8. svibnja u Beogradu. Prema obdukciji, Vidoje je preminuo uslijed zapaljenja srčanog mišića, najvjerojatnije virusnog porijekla. Ristović je bio teško alkoholiziran, a konzumirao je i sedative.

Nikolina je već ranije istaknula kako neće komentirati nagađanja o smrti supruga.

- Na pitanje kako sam ovih dana, ne želim dati odgovor. Na početku, da vam kažem, ne želim davati izjave o svim ovim glupostima koje se pojavljuju u medijima. Što god da kažem, ide u sto smjerova i uvijek ispadne loše - rekla je Nikolina za medije tada.

