Thompsonov obožavatelj ogorčen: 'Platili smo 50 eura i stajali ispred vrata, treći koncert nije ni mogao biti održan'

Marko Perković Thompson u Böblingenu kod Stuttgarta prošlog je vikenda održao dva koncerta koja nisu prošla u najboljem redu, budući da je dio publike ostao vani tijekom koncerta u subotu 4. lipnja.

Podsjetimo, kako je za Fenix magazin kazao organizator Mate Vukšić ntko je krivotvorio velik broj karata i prodavao ih za drugu večer, odnosno 4. lipnja.

- U petak, prvu večer je sve dobro prošlo. Klub je bio pun, Thompson je oduševio publiku, a mislili smo da će tako biti i drugu večer, odnosno u subotu. No, kad se klub u subotu napunio, a velik broj ljudi još je čekao pred klubom, shvatili smo da nešto nije u redu. Stigla je i policija te smo otkrili kako mnogi imaju krivotvorene ulaznice - kazao je Vukšić i dodao kako su prvo htjeli vratiti novac ljudima, no velik broj ih nije htio uzeti novac. Navodno su i molili Thompsona da nastupi treću večer, na što je on pristao, a kasnije za tim nije bilo potrebe.

Redakciji Večernjeg lista javio se čitatelj koji je bio na koncertu u subotu, platio 50 eura za ulaznicu i ostao ispred vrata.

- Ljudima je rečeno da će Thompson nastupiti u nedjelju, te da svi koji stoje vani uzmu žigove s kojima će doći na koncert u nedjelju. Pola je ljudi to napravilo, a dio je otišao razočaran doma. Onda je došla vijest kako Thompson ipak ne može pjevati jer ima avion u nedjelju. Tako je otpao treći koncert, a prijatelji i ja smo za 50 eura stajali ispred vrata i tako slušali koncert - rekao nam je čitatelj i poslao video snimljen ispred dvorane u kojoj je bio koncert.

Inače, u subotu je više od 200 ljudi ostalo vani, a među njima je bilo i obitelji s djecom iz cijele Njemačke i Švicarske, koji su došli poslušati svog omiljenog pjevača, no nisu uspjeli ući u dvoranu usprkos kupljenim ulaznicama.

