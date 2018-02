Stjepan Hauser: Ne treba mi droga jer sam prirodno lud

Dvojac 2Cellos, koji čine violončelisti Luka Šulić i Stjepan Hauser, niže uspjeh za uspjehom. Na oduševljenje brojnih fanova, 16. ožujka nastupit će u Spaladium Areni, a 23. ožujka u Areni Zagreb. Je li poseban osjećaj nastupiti pred domaćom publikom i kako gleda na prekide otkriva 31-godišnji Stjepan.

Početkom godine objavili ste zanimljiv videospot za pjesmu “My Heart Will Go On”. Kako ste došli na ideju?

Svi znamo o čemu je riječ u filmu “Titanic”, tako da nije bilo teško sjetiti se broda ili sante leda, ali zanimljivo je jer izgleda kao da sviramo na dnu mora, na santi. Na ideju smo došli s redateljem Aleksandrom Kerekešom Kekyjem, koji je fenomenalan i radi odlične videospotove.

Postprodukcija je trajala gotovo godinu dana...

Dugo je trajalo; snimali smo prije godinu dana u jednom studiju u Bugarskoj i tek su ga sada priveli kraju. Nadali smo se da ćemo videospot objaviti ranije, ali potrajalo je.

I sada ste ga objavili kao novogodišnji poklon za obožavatelje.

Tako je. Kada želite napraviti nešto kako treba i dobro, potrebno je vremena. Jako smo zadovoljni kako je ispalo, super je.

Jeste li obožavatelj toga filma?

Gledao sam ga kao mali, kada je izašao. Ne možeš ostati ravnodušan i dirne te koliko je sve to potresno. Htio bih ga ponovno pogledati i baš me zanima na koji bih ga način sada doživio. Vjerojatno bi me ponovno taknuo.

Inače volite takve filmove, romantične drame?

Nisam filmofil, ne gledam baš filmove i televiziju. Nekako svoj pravi život pretvorim u film i ne želim gubiti vrijeme na ono virtualno.

Oduvijek tako razmišljate?

Uvijek sam živio u nekom svom filmu, svom svijetu i tako mi je lijepo. Nemam potrebu bježati u druge filmove.

Kada biste nekome morali opisati taj svoj film, predstaviti trailer, kako bi on izgledao?

Taj bi film obuhvaćao toliko toga, bilo bi to ludilo. Teško bi ga bilo staviti u neki format jer je tu toliko raznih događaja da nekad imam osjećaj kako u jednom tjednu proživim više nego neki u cijelom životu.

Ima li u tom mnoštvu događaja nekih koji se posebno ističu?

Teško je odabrati jer se oko mene stalno događaju čudesne stvari. Vjerujem u čaroliju, bajku i zato mi se događaju čuda. Svaki dan dogodi mi se neki novi film i zato je teško bilo što izdvojiti.

Poželite li ponekad jedan dan bez događaja, da ste sami sa sobom i samo gledate u zid?

To uvijek mogu, to je samo stvar izbora. Evo, mogu gledati u zid i dok razgovaramo. Ali ja uvijek jesam sam sa sobom i mislim da je to najvažnije – biti povezan i biti sretan sam sa sobom – jer se tada sve ostalo događa samo od sebe.

Na tu sreću utječu vanjski događaji, ljudi ili to morate sami sa sobom pomiriti?

Sam sa sobom, jer ovo izvana je kratkoročno i ne želiš ovisiti o tome. Moraš imati taj mir u sebi bez obzira na sve što se oko tebe događa.

Ipak je lijepo kada vaš talent, vašu glazbu vole toliki ljudi diljem svijeta?

Naravno da je lijepo, to mi je velika inspiracija. Zbog obožavatelja sve ovo radim i to me tjera da radim još više, još bolje i dajem sve od sebe kako bih im pružio što kvalitetniju glazbu.

Obožavatelji dijelove vašeg života vide i na Instagramu. Koliko su u današnje vrijeme važne društvene mreže?

Htjeli mi to ili ne, postale su jako važne jer su svi na tom čudu. Rekao bih da je to najveća bolest današnjice. Ti pametni telefoni najveća su ovisnost koja danas postoji i zbilja se treba prisiliti ne biti toliko na njima. Ponekad svoj iPhone ostavim u sobi i izađem bez njega. Koristim svaku priliku da ga negdje ostavim. To je super, ali te uvijek netko treba nazvati, nešto poslati i to je onda problem. Treba naći neku ravnotežu u svemu tome.

Nalazite je?

Pokušavam. Na kraju ću se svima prestati javljati, pa će biti super.

Volite li društvene mreže, Instagram na kojem ste aktivni?

Volim s fanovima dijeliti svoja iskustva, ono što radim, kamo putujem. Ipak, najvažnije mi je što mogu s ljudima diljem svijeta odmah dijeliti svoju glazbu, svoju umjetnost. To je najveća prednost i bogatstvo koje imamo, što ne ovisiš ni o kome, nego sam kreiraš, objavljuješ i to svi odmah vide i čuju.

Objavljujete i klipove klasične glazbe, nedostaju li vam takvi nastupi?

Nedavno sam imao samostalni koncert i svirao sam klasiku. Lijepo se tu i tamo vratiti i podsjetiti se odakle potječem. Tako se vratim u formu i to mi je svojevrsno čišćenje, higijena nakon rock divljanja, ali lijepo je što imam mogućnost svirati sve moguće vrste glazbe, to je toliko ispunjavajuće.

Uživate li u nečemu malo više?

U svemu uživam jednako, samo na različit način.

Krajem prošle godine “Thunderstruck” je na YouTubeu pogledalo je više od 100 milijuna ljudi, što u Hrvatskoj nikome nije pošlo za rukom. Kakav je to osjećaj?

Ludilo! Imamo tri milijuna pretplatnika na svojem kanalu i to je super jer, ne zaboravimo, mi tu pričamo o čelu, koje je čak i u klasičnoj glazbi zanemaren instrument. To je uistinu nevjerojatna revolucija na toliko raznih nivoa.

Gledate li YouTube, kad već ne volite filmove?

Da, ono što me zanima. Volim gledati koncerte drugih bendova, dokumentarce, njihove životne priče, intervjue... Zanimaju me zanimljive osobe, a filmove gledam samo ako su bazirani na istinitim događajima i fascinantnim likovima. U znanstvenoj fantastici ne mogu se poistovjetiti s pričom i to mi smeta, a na primjer “Vuk s Wall Streeta” mi je odličan film. Prikazuje jedan lud, nevjerojatan život, istinite događaje i to mi je bilo zanimljivo gledati, baš sam bio uzbuđen.

Nalikuje li život svjetski uspješnoga glazbenika na neke dijelove tog filma?

Pa, moj je film skoro takav, samo nema droge. Ne treba mi droga jer sam prirodno lud, na svu sreću.

U filmovima sve izgleda vrlo lijepo i ne prikazuju se uvijek odricanja kakva vaš život i karijera zasigurno traže?

Naravno, to je svakodnevno odricanje. Ljudi ne razumiju i misle da se nekome uspjeh samo dogodi, ali to je stil života. Kao da si vrhunski sportaš, stalno moraš biti u naponu snage, trenirati, raditi. Ne možeš održavati uspjeh ako to nemaš u sebi.

Nakon godina odricanja jeste li se malo zasitili svega?

Ne, još nisam ni počeo. Moje vrijeme tek dolazi.

Imate ciljeve koje želite ispuniti?

Imam toliko ideja i neiscrpnu energiju, želim samo stvarati, stvarati i stvarati. Želim raditi na novim projektima, tako da će u budućnosti biti puno novih. Bit će i nešto drukčije jer uvijek eksperimentiram, pa ću vidjeti kamo će me to odvesti.

Što biste željeli ostvariti u godini koja je tek počela?

Nikad si ne zadam cilj, pa ga idem ostvarivati jer imam nepresušnu energiju i inspiraciju. Samo želim biti što bolja verzija sebe. Biti što uspješniji i iskoristiti sav svoj potencijal da, kada jednog dana budem gledao unazad, znam da sam maksimalno iskoristio sav svoj potencijal i da ni za čim ne žalim.

Ne žalite ni za čim ni privatno ni poslovno?

Ne, jer mislim da sam do sada iskoristio potencijal, ali idemo dalje.

Na turneju?

Sada imamo američku turneju, pa u veljači i ožujku snimamo novi album, a ja još radim i neke stvari sa strane. Puno se toga zanimljivog događa.

U sklopu turneje nastupit ćete u splitskoj Spaladium Areni 16. ožujka i Areni Zagreb 23. ožujka. Veselite se tim nastupima?

Da, jer je uvijek lijepo doći doma i poseban je osjećaj svirati pred svojim ljudima. Doma je ipak doma, ima puno ljudi koji te znaju odmalena i uvijek je neka posebna napetost u zraku.

Kakav program predstavljate?

Svirat ćemo nešto što u Hrvatskoj još nismo svirali. Cijeli svijet smo obišli s tim novim programom, s filmskim albumom “Score” i orkestrom, a sada ćemo ga predstaviti domaćoj publici. Nakon dugo vremena napokon ponosno sviramo doma.

Je li publika diljem svijeta ista ili možete prema reakcijama prepoznati u kojem se dijelu svijeta nalazite?

Manje-više je zapravo ista, na kraju uvijek svi polude. Gdje se god pojavimo, probijamo barijere, led, i svi nas objeručke prihvate jer se nekako spojimo s ljudima, postanemo jedno, a publika to osjeti. To je iskustvo svagdje slično.

I obožavateljice su svagdje slične?

Pa, malo se razlikuju fizički, Japanke i Hrvatice ne izgledaju isto.

Koje su otvorenije?

Čak bih rekao da su od svih Hrvatice najzatvorenije, najkonzervativnije. Ali i to je lijepo vidjeti i sviđa mi se taj aspekt kod žena.

Kada spominjemo ljepši spol, ima li što novo? Nova djevojka?

Ništa novo.

Kako ćete pamtiti prošlu godinu, poslovno je bila ispunjena uspjesima, a privatno prekid veze...

Pamtit ću je kao fenomenalnu godinu jer je bilo toliko novih iskustava, a ja svako iskustvo smatram dobrim i iskoristim ga da naučim nešto novo, što me čini boljim i jačim. Iskustva nas formiraju u ono što jesmo i zato je važno proći razna.

Pa tako i negativna?

Ni na što ne gledam negativno. Za mene ne postoji negativno iskustvo, već ga istog časa pretvaram u pozitivno. Svjestan sam da je nešto što možda djeluje negativno zapravo dobro. Kad bi svi tako gledali, mislim da bi nam bilo puno ljepše i lakše u životu.

Vaš život ispunjen je stalnim putovanjima i radom, koliko je teško tako održavati bilo kakve veze, bilo da su ljubavne, prijateljske, obiteljske?

Ja sam vuk samotnjak i uživam u samoći. Znam da je nekim ljudima to teško shvatiti, ali meni je fenomenalno biti sam. Stalno stvaram neki svoj svijet u kojem je lijepo, a ova realnost samo me ometa u toj bajci koju si kreiram u glavi. Ali ona se manifestira i na moj pravi život i zato je on kao bajka. Ljudi ne vjeruju u moć vizualizacije, a ja u biti cijeli svoj život tako živim. Ljudi misle da imam sreće i slično, a sve ono što mi se događa manifestacija je moje vizualizacije. Ako vjeruješ, to ti se ostvari.

Što biste još htjeli ostvariti?

Stalno mi se događaju velike stvari i nemam konkretnih želja, ali sada po cijelom svijetu punimo arene, pa mogu eventualno htjeti da punimo stadione.

Htjeli biste?

Ja sam megaloman, zašto ne!?

2Cellos ste osnovali s Lukom Šulićem, koji je nedavno dobio dijete, provodi li sada više vremena s obitelji?

Da, on je više okrenut obitelji i voli provoditi vrijeme s njima, a dok je on doma, ja radim svoje stvari, tako da je sve super.

Tijekom karijere upoznali ste brojne slavne osobe, je li vas netko posebno oduševio?

Svi su na svoj način super. Toliko ih je bilo da ne bi bilo pošteno nekoga izdvojiti.

Možda Stevena Tylera?

O da, on je potpuno lud! Napokon sam našao nekog na mom nivou po tom pitanju i baš smo se našli na istoj valnoj duljini. Kada smo se upoznali, nismo prestali pričati i samo smo dijelili iskustva. Volim ljude koji su totalno u nekom svom filmu i koje ništa izvana ne može poremetiti, koji furaju svoj film do kraja. To mi je fascinantno jer je za to potrebna velika psihička snaga.