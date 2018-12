Stiže sjajan Sea Star Festival Aftermovie!

Drugo izdanje Sea Stara u organizaciji EXIT tima dovelo je od 24. do 27. svibnja desetke tisuća glazbenih hodočasnika koji su neumorno partijali u predivnoj umaškoj laguni Stella Maris na festivalu koji svake godine pomakne ranije početak ljeta i prvo kupanje.

Uz zadivljujuću glavnu pozornicu Addiko Tesla Stage i vrući party amfiteatar, Nautilus Arenu, publika se zabavljala ukupno na 16 festivalskih zona, ali i u obližnjem kampu. Sea Star festival pohodili su svjetski DJ duo no.1 Dimitri Vegas & Like Mike, njemački hitmaker bez premca Robin Schulz, britanski art-pop sastav Hurts, vječni trance kralj Paul van Dyk, ruski hit tandem Filatov & Karas, francuski dance rokeri Ofenbach, te istaknuta domaća i regionalna imena kao što su Tram 11, Edo Maajka & Band, Nipplepeople, Krešo Bengalka, Dječaci, Detour i brojni drugi.

Strane zvijezde oduševljeno su komentirale i dokumentirale ljepote Istre, dok su neki od njih produžili boravak u mini godišnji odmor. Nakon što je prošle godine bio izdvojen među najbolje nove festivale u Europi, ovogodišnje izdanje zasluženo je podiglo ljestvicu i našlo se u utrci za "Best Medium-Sized Festival", odnosno najbolji festival do 40 000 posjetitelja dnevno na Europskim festivalskim nagradama! Kako je bilo u magičnoj laguni može se vidjeti u filmskom premotavanju najuzbudljivijih trenutaka Sea Star festivala, jer je danas objavljen i službeni aftermovie!

Treće izdanje festivala dolazi 24. i 25. svibnja i u Stella Maris donosi najjači i najmoćniji Sea Star do sada, poručuju zajedno organizator, Exit Festival, i domaćin, grad Umag. Formula 2+2 pokazala se uspješna prve dvije sezone pa će tako u petak 24. i subotu 25. svibnja Sea Star Festival svirati u svojoj punoj snazi, dok je za četvrtak 23. pripremljen je Welcome Party, a u nedjeljno jutro 26. svibnja završni Closing Party. Prvi kontigent ulaznica po poklon cijeni od svega 199 kn i uz uštedu od čak 60% stižu u srijedu 12. 12. točno u 12 sati. Broj dostupnih ulaznica veoma je limitiran količinom, a poklon cijena vrijediti će najdulje 24 sata ili do isteka zaliha.