Stiže novo izdanje omiljenog hrvatskog festivala, objavljen je i novi spektakularni video

Danas je službeno započelo odbrojavanje do šestog izdanja Sea Stara! Jedan od najvećih hrvatskih festivala i događaj kojim će se tradicionalno pokrenuti europska festivalska sezona magičnu umašku lagunu Stella Maris će zauzeti od 23. do 26. svibnja 2024. godine. Festival koji je proteklih sezona u Istru doveo velika imena kao što su The Prodigy, Wu-Tang Clan, Paul Kalkbrenner, FatBoy Slim, Nina Kraviz, Amelie Lens, Dimitri Vegas & Like Mike, Robin Schulz, Hurts, Paul Van Dyk i mnogi drugi sljedećeg svibnja otvorit će svoja vrata tisućama posjetitelja iz cijelog svijeta, a prilika da se rezervira mjesto na jednom od najomiljenijih glazbenih okupljanja na ovim prostorima dolazi u utorak 5. prosinca točno u podne kada počinje prodaja ulaznica! Prvi ograničeni kontingent po najpovoljnijim cijenama, prema dosadašnjim iskustvima, bit će razgrabljen za manje od 24 sata.

Uspomene na fantastične istarske noći mogu se vidjeti i u filmskom premotavanju najuzbudljivijih trenutaka prošlog Sea Star festivala u danas objavljenom službenom aftermovieju!

Fantastičnom proslavom uz više od 42.000 posjetitelja proteklog je svibnja održano veliko jubilarno peto po redu izdanje Sea Star festivala. Umaška laguna Stella Maris četiri je dana bilo mjesto moćne simbioze fanova iz više od 40 zemalja svijeta s najvećim svjetskim i regionalnim glazbenim imenima! Događaj kojim se lansirala turistička i festivalska sezona nadmašio je prošlogodišnje brojke posjete već prve večeri uz nastupe Robina Schulza, Senidah i Hiljsona Mandele, da bi u subotu navečer otišao nekoliko koraka dalje uz svjetske velikane The Prodigy i techno superzvijezdu Indiru Paganotto. Čast da zatvori festival pripao je 17-godišnjoj elektronskoj senzaciji - Lanni iz Novog Sada, prvoj izvođačici na Exitovom Echosystemu.

Šesto izdanje festivala bit će održano od 23. do 26. svibnja 2024. na brojnim poznatim i novim pozornicama u umaškoj laguni Stella Maris. Kao i dosad dva glavna dana festivala bit će petak 24. i subota 25., dok su četvrtak i nedjelja rezervirani za Welcome Day i After party.

Prvi, limtirani kontingent ulaznica po poklon cijeni od 39 eura stiže u utorak, 5. prosinca točno u 12 sati na službenim stranicama festivala, te na prodajnim mjestima i online na Entrio.hr. Broj dostupnih ulaznica veoma je ograničen količinom, a poklon cijena vrijedit će najdulje 24 sata ili, ranije, do isteka zaliha.

