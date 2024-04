Josip iskreno o svađi s Karmen i odlasku: 'Laže. Palila je cigarete svakih 10 minuta'

Još jedan par u showu 'Brak na prvu' od početka nije u dobrim odnosima. Riječ je o Josipu i Karmen koji nikako ne uspijevaju naći zajednički jezik. U prošloj epizodi vidjeli smo da je Josip otišao spavati u hotel, a sada je otkrio svoje razloge za odlazak.

Rekao je kako je u ovaj sociološki eksperiment ušao otvorena srca.

- Nisam došao u show da se svađam s nekim, no Karmen ima toliko negativnu energiju u sebi da je to krenula prenositi na mene - rekao je za RTL.hr i dodao da mu smeta što Karmen stalno puši.

- Nemam ništa protiv pušenja, no ona svakih deset minuta pali cigarete. Radila je online i dva metra od mene je pušila. Cijeli je prostor bio u dimu, to nije za mene - to sam rekao. Također, konstantno je prolazila na terasu pušiti dok sam ja htio spavati i uvijek ostavila pritvorena vrata da mi je ulazio dim... Ustao sam i zatvorio ih, a ona se razljutila i počela pričati o nekoj agresiji. Kaže da se na planira vratiti, te da se trudio oko nje iako nisu kliknuli.

VEZANI ČLANCI:

- Toliko je bila odbojna prema meni od početka, podbadala me i dobacivala mi, a ja sam došao tako veseo u taj eksperiment koji se sasvim slučajno dogodio u mom životu - nećakinja me prijavila - izjavio je Josip koji tvrdi da Karmen na njega konstantno prenosi negativnu energiju.

- Takav sam kakav jesam, a ta žena je konstantno prenosi negativnu energiju na mene... - naglasio je i da je laž da je ona tražila da se razdvoje.

- To je laž! Svojevoljno sam izašao van i otišao u hotel. Nisam primitivac da se svađam. Od prvog dana sam bio džentlmen prema njoj i trudim se da imamo prijateljski odnos jer ljubav od početka nije štimala - rekao je te priznao da mu je predivno u showu no nema sreće što se tiče žene.

- Da je bila prava žena, sve bih joj ponudio i bio spreman na sve, a ja nisam ništa očekivao niti išta dobivam pa svejedno i dalje nisam ljut ni na koga - zaključio je.

