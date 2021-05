Stao im na žulj! Princ Harry nesmotrenom izjavom izazvao bijes Amerikanaca

Odbjegli princ Harry (36) u nedavnom intervjuu u sklopu podcasta američkog glumca i komičara Daxa Sheparda podigao "Armchari Expert" podigao je prašinu nakon izjava o životu na dvoru, ali se pritom nepromišljeno uspio zamjeriti i Amerikancima. Otkako živi u Americi, udaljen od kraljevskog dvora i bez dužnosti koje su mu pripale rođenjem, Harry je okusio moć Hollywooda, a sada se čini kako bi mu se to moglo odbiti o glavu.

Izjavom o prvom amandmanu u podcastu razbijesnila je američku javnost i izazvala nevjericu na društvenim mrežama.

- Imam toliko toga što želim reći o prvom amandmanu. Još uvijek ga ne razumijem, ali sve u svemu, to je jedna velika glupost. Rupu možete pronaći svugdje. Možete unovčiti ili iskoristiti ono što nije rečeno prije nego ono što je rečeno', kazao je Harry, prenosi Page Six.

Korisnici društvenih mreža nisu mu prešutjeli.

- Zamislite to da ste potpuno iznenađeni idejom da ljudi imaju pravo govoriti što im je na umu bez bojazni da budu uhićeni - započeo je raspravu jedan tviteraš, a euroskeptični političar i čelnik stranke Brexit Nigel Farage uputio mu je oštru kritiku iz Velike Britanije.

- Za princa Harryja osuđivanje prvog amandmana pokazuje da je izgubio nit. Još malo pa ga neće htjeti ni s jedne strane ‘bare' - kazao je.

Nakon milijunskih ugovora potpisanih sa streaming platformama Netflix i Spotify, izdavanja knjige, novih poslova u startup kompanijama, princ Harry nedavno je najavio još jedan projekt u nizu. Naime, vojvoda od Sussexa napokon realizira program koji je bio u planu još prije pandemije.

Tako 21. svibnja na Apple TV+ počeo show pod nazivom “Ja kakvog me ne vidiš”, a bavit će se mentalnim zdravljem.

Na programu je radio zajedno s Oprah Winfrey, jednom od najpoznatijih voditeljica i producentica, a dvojac će u seriji otkriti i neke privatne teme i borbe sa svojim mentalnim zdravljem. Uoči predstavljanja projekta princ Harry je naglasio da se u showu ističe da ima snage u ranjivosti.

Foto: PA/Pixsell

“Vodimo različite živote, odgajani smo u različitim okruženjima i kao rezultat toga izloženi smo različitim iskustvima. Ali naše zajedničko iskustvo jest da smo svi ljudi”, započeo je Harry. “Većina nas nosi neki oblik neriješene traume, gubitka voljene osobe ili tuge, što se čini – i jest – vrlo osobno. Prošla nas je godina naučila da smo svi zajedno u tome i nadam se da će ovaj show pokazati da postoji snaga u ranjivosti, povezanost u empatiji i snaga u iskrenosti”, kazao je vojvoda od Sussexa.

Podsjetimo, Harry se kod Daxa dotkanuo i teme kraljevskih dužnosti te odnosa s ocem Charlesom.

Kako je rekao, osjećao je da "ne želi posao princa" i bojao se kako se povijet ne bi ponovila, misleći na njegovu majku, princezu Dianu i njezinu tragičnu smrt. Vojvoda od Sussexa je ranije rekao da se osjeća zarobljeno u obitelji, ali da ne bi otišao bez supruge Meghan.

Shepardova suvoditeljica Monica Padman upitala je Harryja kakav je osjećaj bio kada bi putovao po Commonwealthu gdje su 'ljudi imali više slobode' od njega. "To je posao, zar ne? Nacerite se i podnesete, samo nastavite. U mojim ranim 20-ima znao sam da ne želim ovaj posao. Ne želim biti ovdje, ne želim ovo raditi, pogledajte što je to učinilo mojoj mami. Razmišljao sam: kako ću se ikad skrasiti, imati ženu i obitelj kad znam da će se to isto ponoviti?", odgovorio je Harry.

Foto: Screenshot/CBS News

Osvrnuo se pritom i na odnos s ocem, koji je doživio krizu nakon bombastičnog intervjua s Oprah Winfrey iz ožujka. Potužio se kako se Charles prema njemu odnosio baš kao što se njegova obitelj odnosila prema njemu, pritom misleći na Kraljicu i pokojnog princa Philipa te je istaknuo da je Charles patio tijekom odgoja kojeg su mu oni pružili i da ga je Princ od Walesa tretirao isto kao što su oni njega.

To je nazvao "genetskom patnjom".

"Znao sam sve, vidio sam sve što se događa iza kulisa. Znao sam kako sve funkcionira i nisam htio biti dio toga", dodao je. Svoj prijašnji život u Velikoj obitelji usporedio je s filmom "The Truman Show". Tek nakon što se priključio terapiji, počeo je razmišljati da bi mogao izabrati drugačiji život.

VIDEO Albina večeras nastupa na Eurosongu