Stanković se oprostio od kolege koji je iznenada preminuo i prisjetio se legendarne priče o njemu

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" emotivnom se objavom na Facebook stranici emisije oprostio od kolege Miroslava Zadre, koji je prije pet dana preminuo od raka pluća u 53. godini života.

- Nedavno je umro Miroslav Zadro bivši djelatnik HRT-a. Dva puta je bio gost emisije Nedjeljom u 2 u ona davna vremena kada su i novinari sudjelovali u emisiji. Osim toga više puta pomagao je u pripremi emisije. Svima nama koji smo ga znali obogaćivao je život. Bio je čovjek s iznimnim talentom za zabavu i zezanciju. Bio je obrazovan i lucidan. Uvijek mi je poslije druženja sa Zadrom u životu bilo ljepše, počeo je objavu Stanković, a onda prepričao četiri anegdote o Zadri.

- 1. Kada sam ga prvi put upoznao na Hrvatskom radiju prije 25 godina ostao sam u čudu kada je iz čista mira na radnom stolu iz ležećeg položaja napravio stoj na rukama. Vodili smo normalan razgovor, on je legao na stol, napravio stoj i poručio mi “vidiš šta ja mogu!”. Mali debeljuškasti atleta.

2. Kratko vrijeme na radiju sam mu bio šef. Jednog dana je došao na posao i uporno šutio, ni s kim nije ništa govorio. Nije ni odgovarao na pitanja. Znali smo da je luckast i pustili smo ga na miru. Nakon sat vremena šutnje , možda i više došao je do nas koji smo stajali na hodniku, šutio jedno par minuta , već nam je postalo i neugodno u njegovom društvu da bi onda trijumfalno iz usta izvadio kuhano jaje uz riječi “ovo me mučilo cijelog jutra.”

3. na radiju je već legendarna priča kako je Miro Zadro jedini čovjek na svijetu koji je radijsku emisiju vodio iz taksija. Zaspao je i nakon buđenja shvatio da neće stići na početak emisije Puls javnosti. Pozvao je taksi i putem mobitela emisiju vodio iz taksija u pidžami. Na ulazu u zgradu HRT-a nisu ga pustili jer nije imao iskaznicu. Kada je na kraju nekako ušao u studio i krenuo privoditi emisiju kraju iz džepa pidžame izvukao je čarape , obukao ih i to je onda konačno bio kraj

4. u neka davna, divna i dobra vremena sindikat HRT-a radnicima je za Božić dodjeljivao purice. Miro Zadro je bio veseo kao dijete kada je dobio puricu. Frend ga je vozio u grad, a on je otvorio prozor auta mašući s puricom “HRT je najbolja firma, vidite što su nam dali za Božić. Hrt je najbolja firma!” U to je frend zakočio i purica je odletjela Miri iz ruke daleko na cestu, prisjetio se Stanković. Dodao je kako je Zadro bio dijelom spadalo, ali on ga je upoznao i kao fenomenalnog tatu koji je svojoj djeci bio živa imaginacija u hodu,

- Upoznao sam ga i kao strastvenog ljubavnika svoje supruge, a Miro je bio i jako dobar frend koji je znao voljeti. Zadnji put sam ga vidio prije nekih 20 dana u Španskom. Sjeli smo na kavu, jedva je govorio, ali nije znao što mu je. Mislio je da je laringitis i ni na koji način nije davao do znanja da u životu ima ikakve tegobe. Šalili smo se, pričali o ženama i filmovima i zamolio me da mu kupim cigarete jer je zaboravio novce. Otišao sam do dućana donio cigarete, Miro je izvadio jednu, zapalio, otpuhnuo dim i poručio.

“Nemaš ideje kako mi je ova cigareta dobro sjela” Umro je za deset dana od karcinoma pluća.

I evo , na kraju kradem misao od kolege Ivana Žaknića.

Milorad Pavić, autor Hazarskog rečnika omiljeni je pisac Mire Zadre. Pavić na jednom mjestu kaže . “Osetiš li u sebi plamen, trči, jer ne znaš kada će se on ugasiti i ostaviti te u mraku”. Naš voljeni, blesavi, ludi, pametni, lucidni Miro Zadro je imao taj plamen i trčao je, trčao i trčao..., zaključio je Stanković.

