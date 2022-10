pojasnila svoj komentar

Vlatka Pokos: 'Televizije hrane ljude sa stupidnim sadržajima, podilaze najnižim strastima'

- Televizije su me se odavno odrekle, imala sam fazu nevjerice i tuge, ali shvatila sam da to nije najvažnija stvar na svijetu. Uostalom, i dalje imam voditeljskih angažmana po raznim eventima pa me oni koji me vole i cijene, mogu gledati uživo. Imam još planova po tom pitanju, ali nije lako financijski realizirati projekte. U međuvremenu, uživam u malim stvarima; druženju s prijateljima, sunčanim danima i svemu onom lijepom oko nas – dodala je.