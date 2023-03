Stanković najavio novog gosta: U emisiju dovodi glazbenika kojemu je nedavno zabranjen koncert u Puli

posvećeno sedmoj umjetnosti

U 'Plesu sa zvijezdama' kandidati su za nastup odabrali kao temu i film 'Toma'

Kultni i megapopularni filmovi poput 'Pretty Woman', 'Top Gun', 'Singing in the Rain', 'Godfather', 'Fifth Element' i 'Toma' samo su neki od ukupno jedanaest filmskih naslova koje će kandidati izabrati za svoje nastupe, a gledatelji mogu očekivati čaroban spoj plesa, vrhunske glazbe i bogatog scenskog doživljaja.