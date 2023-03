Stanković najavio Antolića kao novog gosta, a gledatelj predložio: 'Mamića na videolink'

Voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković (52), kako to inače radi, novog je gosta najavio na svom Facebook profilu. Naime, pored njega ove će nedjelje sjesti razriješeni član Uprave Dinama Krešimir Antolić. - Gost emisije razriješeni član Uprave Dinama Krešimir Antolić - kratko je napisao voditelj, a ideja ovog gosta jako se svidjela gledateljima.

Jedan od njih je čak i predložio da Stanković pozove "Mamića na videolink, to bi bila emisija", a s profila emisije odmah su odgovorili na prijedlog. - Sve smo dogovorili kada dođe u Hrvatsku - odgovorili su.

"Top", "Asti", "Ideš", "Čovjek je izvršio zadatak koji mu je postavila domovina", pisali su još gledatelji.

Podsjetimo, danas je u medijima odjeknula vijest da nakon deset godina na raznim funkcijama u Dinamu, dojučerašnji član Uprave Dinama Krešimir Antolić odlazi iz Maksimirske 128. Dogovorio je sporazumni raskid ugovora, a službeno će otići 8. ožujka, dan prije zakazane sjednice Skupštine. Razriješio ga je jučer Izvršni odbor, a s Antolićem odlazi i još jedna članica Uprave, Amra Peternel. U Upravi ostaje jedino treća članica, odnosno predsjednica Uprave Vlatka Peras. Saznajemo i da će novi član Uprave postati legendarni vatreni i bivši dinamovac Dario Šimić, no samo pod uvjetom da na Skupštini 9. ožujka pobijedi Barišićeva struja, odnosno da "mamićevci" budu poraženi.

Danas se sastao Izvršni odbor Dinama na kojem su se otvorile brojne teme, između ostaloga, raspravljalo se o smjeni Krešimira Antolića i Amre Peternel. Izvršni odbor kluba broji 13 članova, šestorica ljudi iz tog tijela poručili su javnim obraćanjem kako neće doći na sjednicu. Radi se o Damiru Zoriću, Adi Kožulu, Ivi Šušku, Dušku Ljuštini, Marijanu Primorcu te Heinzu Truskalleru.

Inače urednik i voditelj HRT-ove emisije ranije je odgovorio na pitanja gledatelja koje je zanimalo zašto u "Nedjeljom u 2" nije ugostio i političare iz HDZ-a.

- U zadnje vrijeme redovito nas odbijaju gosti iz HDZ-a. Za najvažnije političke, društvene i ekonomske probleme često su upravo oni odgovorni i neodgovorno je da izbjegavaju najgledaniji politički talk-show. Nije smrtna opasnost, preživjet ćemo, ali s obzirom da puno vas pita zašto nema HDZ-ovaca - zato. - objasnio je Aleksandar Stanković na društvenoj mreži svoje emisije. Više od dva desetljeća emisija "Nedjeljom u 2" je u televizijskom eteru, a nova sezona je startala 4. rujna prošle godine kada smo razgovarali s HRT-ovim urednik i tom prigodom odgovorio nam je na pitanje osjeća li "zasićenje" nakon svih tih godina u emisiji "Nedjeljom u 2".

- Uvijek sam se rukovodio time da treba biti ustrajan u poslu koji radiš i zato sam odbijao ponude da krenem u neke druge izazove. Dobri intervjueri ponekad cijeli život vode jednu emisiju. Ne kažem da će to tako biti sa mnom, ali za sada me još uvijek u ovom poslu drži izazov da razgovaram s ljudima. Pred svaku emisiju imam tremu. Svaki gost mi je na neki način radost. Kada to tako više ne bude, morat ću otići. Da, osjetim zasićenje poneki put, ali onda dođe sljedeća emisija, novi gost koji još nikada nije bio i sve s leptirićima u trbuhu kreće iznova - odgovorio je Stanković.

VIDEO Rođeni su krivog rodnog identiteta, prebrodili unutarnju borbu i postali svjetski poznati