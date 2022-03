Srpska voditeljica na TV-u se pojavila u vrućoj kombinaciji, vikala je na goste, a drugi dio emisije vodila je na koturaljkama

Srpska voditeljica Jovana Jeremić (31) ponovno je privukla pažnju izborom odjeće u kojoj je vodila emisiju. Naime, Jovana je u nedjelju ujutro na TV-u osvanula u prvokativnoj crno-crvenoj kombinaciji. Jaknu je ubrzo raskopčala, te ju je spustila na jedno rame. Ispod je nosila čipkasti top koji je naglasio njen dekolte.

Foto: YouTube screenshot

Jovana je u jednom segmentu programa pokušavala smiriti tenzije jer su se gosti počeli svađati, a onda je uzela glavnu riječ.

"Muškarci... Tako je meni svakog vikenda i svakog dana s njima... Moram ih posložiti. Upravo ću to sada napraviti" kazala je i počela vikati: "Jeste li se raspravili? Je l' mene netko primjećuje?!".

Nakon toga je uzela zvono pa je počela uvoditi red.

"Ovdje prekidam ovu raspravu, idemo dalje!" zaključila je.

U drugom segmentu emisije odlučila je na noge obući koturaljke i tako nastavila voditi.

Foto: YouTube screenshot

Inače, nedavno se društvenim mrežama počeo širiti video srpske voditeljice Jovane Jeremić s naslovom "Prekid programa. Poginula, upravo javljene užasne vijesti", Jovana je nakon toga odlučila komentirati cijelu situaciju. Naime, lažne vijesti o njenoj smrti poprilično su je uzrujale, pa je Jeremić kazala kako smatra da je bizarno i užasno igrati se nečijim životom. - Strašno čime se ljudi služe da bi povećali gledanost svoje stranice, klikove , preglede na YouTubeu ja shvaćam da sam zlatna koka za gledanost i share, ali igrati se sa nečijim životom je bizarno i užasno. Jedino je u redu to što možeš vidjeti kako izgleda kada te proglase mrtvom i kako izgleda kada umreš lažno i ovako na Internetu. Za sve one koji mi ovo rade, poruka: ja sam noćna mora koja vas neće proći. Probudite se što prije zato sami! 40 godina još ćete uživati u meni. A i ne volim ja ostaviti stvari nedovršene na pola, moj život tek počinje. Treba roditi još djece i udati se! Kao i ostati kraljica sharea regije - kazala je za srpske medije voditeljica.

Voditeljica televizije Pink, već neko vrijeme tema je medija u regiji zbog odjevnih kombinacija koje nosi na poslu. No ovaj put je gledatelje je iznenadila ponašanjem u emisiji. Naime, Jovana je u showu 'Magazin In' razgovarala s pjevačicom Nedom Ukraden i glumcem Draganom Marinkovićem. Jeremić je priznala da joj se ove godine promijenio život jer se razvela. Na to je reagirao Marinković. - Ona je razvedena djevojka, 'second hand' (engl. druga ruka) - našalio se glumac, a Jovana je odmah skočila počela ga, u šali, udarati u studiju emisije "Magazin IN". Jovana je detaljem u studiju nedavno privukla pažnju gledatelja. Naime, na stolu je imala je češnjak. Kasnije je objasnila i zašto. - Ovaj češnjak ne smije dirati nitko iz studija, štiti me od energetskih vampira - kazala je Jovana. Jeremić je isto tako nedavno izazvala je veliku pozornost u susjednoj Srbiji, kada se u jutarnjem programu uživo pojavila odjevena kao Power Ranger. Jovana je, naime, odjenula zeleni kostim s rukavicama. Odmah nakon emisije, Jeremić je postala hit na društvenim mrežama, a ljudi su je uspoređivali s Power Rangerima, ali i predimenzioniranim mentolom bombonom ili bočicom dezodoransa.