Srbija šalje Lukea Blacka, Slovenija boy band, a najveći favoriti su Šveđani koji još nemaju pjesmu

Za nešto više od dva mjeseca, 9. svibnja, u Liverpoolu će se održati prvo polufinale ovogodišnje Eurovizije, na kojem će nastupiti i naši predstavnici Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!". Dosad je već poznato dosta sudionika ovogodišnjeg izdanja najgledanijeg pjevačkog natjecanja na svijetu, a sudeći po objavljenim pjesmama, Let 3 će imati opasnu konkurenciju u polufinalu.

Srbija je u subotu odlučila da će ih u Liverpoolu predstavljati Luka Ivanović (30), glazbenik umjetničkog imena Luke Black, s pjesmom "Samo mi se spava". Luka je rođen u Čačku. Završio je dva fakulteta i master studije iz područja glazbene produkcije. S 12 godina počeo je pisati tekstove, a nekoliko godina poslije i komponirati te pisati aranžmane. Posljednje četiri godine živi u Londonu i jedini je glazbenik iz Srbije koji ima potpisan ugovor s Universal Music Groupom, s kojom je 2016. godine realizirao uspješnu turneju u Kini.

Do sada je objavio četiri EP izdanja. Suradnja s tom producentskom kućom počela je 2015. godine, kada je pjesma "D-Generation" osvanula na globalnom servisu Vevo. Uz tu pjesmu, na prvom mini albumu "Thorns" našla se i "Holding On To Love" i druge kompozicije. Na srpskom izboru za Euroviziju natjecao se i prije sedam godina s pjesmom "Demons", no tada je pobijedila Sanja Vučić. Pjevač se predstavio elektro-pop skladbom koja postoji u srpskoj i engleskoj verziji, a nastala je tijekom pandemije koronavirusa. Luke ju je napisao iz pozicije lika iz videoigrice Sims, a pjesma govori o kolektivnom buđenju i kako društvo treba otvoriti oči pred zlom.

Osim po glazbi, Luka je autentičan i po tome što ima autentičnog ljubimca. Na njegovu Instagram profilu nalazi se i slika na kojoj se vidi kako šeta jastoga. Pozornost plijeni i svojom pojavom te se trudi svojim pjesmama dati drukčiji, autentičan izgled. Jedna od favoritkinja u prvom polufinalu je i predstavnica Norveške, 20-godišnja Alessandra Watle Mele s pjesmom "Queen of Kings". Ta je pjesma najgledanija na službenom YouTube kanalu Eurovizije.

Alessandra se natjecala u sedmoj sezoni norveškog "The Voicea". Do završetka srednje škole živjela je u Italiji, odakle je njezin otac, a nakon srednje odlučila se preseliti u Norvešku, domovinu svoje mame. Odmalena je pokazivala velik interes za glazbu i sudjelovala je u brojnim glazbenim showovima, a sada pohađa glazbenu školu LIMPI i živi u Lillehammeru. U intervjuu za Eurovision Fun Mele je izjavila da je biseksualna te da njezina pjesma "Queen of Kings" predstavlja njezina iskustva kao biseksualne žene.

Naši susjedi Slovenci u Liverpool šalju pop-rock grupu Joker Out, s pjesmom "Carpe Diem", koju opisuju kao himnu za sve one koji znaju kako je život više od onoga što se vidi na površini. "Carpe Diem" ujedno je odraz osobnih iskustava članova benda nakon mnogobrojnih svirki i apsolutnog uživanja u životu. Grupa je nastala u svibnju 2016. nakon raspada benda Apokalipsa, a u njoj su bili Bojan Cvjetićanin, Martin Jurkovič, Matic Kovačič i Luka Škerlep. Pridružili su im se Kris Guštin i Jan Peteh. Na Euroviziji će nastupiti u drugom polufinalu i pjevat će na slovenskom. – Želimo prevesti slovenski na univerzalni jezik plesa i zabave koji razumiju sve zemlje – rekli su dečki iz benda.

Talijani su svog predstavnika tradicionalno izabrali na festivalu u Sanremu, a slavio je Marco Mengoni, s pjesmom "Due Vite". Riječ je o jednom od najpopularnijih talijanskih pjevača proteklih 10 godina. Proslavio se 2009. pobjedom u trećoj sezoni talijanskog "X-Factora", prije trinaest godina debitirao je na Sanremu, a 2013. drugi je put nastupio u slavnoj dvorani Teatra Ariston u ljetovalištu Sanremo te pobijedio. Predstavljao je svoju zemlju na Eurosongu u Švedskoj, gdje je zauzeo sedmo mjesto. Talijanski Vogue oduševljen je njegovim stajlingom s potpisom Ateliera Versace kojim oživljava glamur iz kasnih 80-ih i ranih 90-ih. Zahvaljujući njemu, taj stil mogao bi postati novi "It" look na glazbenoj sceni.

Rođen je na Božić u Ronciglioneu, gradu s gotovo devet tisuća stanovnika u pokrajini Lazio. Premda je postao ljubimac žena i novi seks-simbol, talijanski mediji pišu kako se navodno zaručio za repera Mahmooda. Talijanima je, kao i svake godine, osigurano mjesto u finalu jer su među velikom petorkom, zemljama osnivačima EBU. U finalu će im se pridružiti i prošlogodišnji pobjednici Ukrajinci, koji su ponovno među glavnim favoritima natjecanja. Oni su svog predstavnika izabrali na izboru pod zemljom, na stanici metroa Trg slobode. Slavila je grupa Tvorchi s pjesmom "Heart of Steel". Oni su electro-pop duo koji čine autor i producent Andrii Hutsuliak i pjevač Jimoh Augustus Kehinde, a postoje od 2018. godine.

Najzanimljivije je da je najveći favorit za pobjedu na ovogodišnjoj Euroviziji Švedska premda još nisu izabrali svoju predstavnicu. Razlog je to što je glavna favoritkinja na njihovu izboru Loreen (39) koja je prije 11 godina s pjesmom "Euphoria" pobijedila na Euroviziji, a ta je pjesma mnogima i danas jedna od najboljih eurovizijskih pobjednica. Nova pjesma zove se "Tattoo", a ako bi pobijedila u Liverpoolu, postala bi prva žena koja je dva puta slavila na Pjesmi Eurovizije. Jedini muškarac kojem je to uspjelo je Johnny Logan, koji je Irskoj donio pobjedu 1980. i 1987. godine.

