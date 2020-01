Sprema se za veliki dan? Andrea Šušnjara odabrala vjenčanicu

Idealno je vrijeme za izabrati vjenčanicu, odabrati prostor i ostale važne detalje za vjenčanje. Vjenčanje je već stoljećima san svake djevojke, znaju to i Dalmatinke i Hercegovke jer je ovo ipak najposjećeniji sajam u regiji.Mnogobrojni posjetitelji ne žale se provozati do Splita da bi sve najnovije vidjele iz prve ruke jer poznato je koliko je popularan u ovim krajevima tradicija vjenčanja i svadbi.

Sve potrebno za taj najvažniji dan razgledat će i Andrea Šušnjara, još uvijek gospođica i ovogodišnje zaštitno lice, budući da se ozbiljno čuju šuškanja da bi popularna pjevačica uskoro mogla upoloviti u bračnu luku s dugogodišnjim dečkom.

Sajam se i ove godine održava od 24.-26. siječnja pod pokroviteljstvom predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović,Splitsko-dalmatinske Županije,Turističke zajednice Grada Splita, Kaštela i Solina. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

Suradnja sajma vjenčanja i splitske udruge Anđeli nastavlja se i ove godine dobrotvornom akcijom koju su podržale brojne osobe iz javnog života koje ćete vidjeti u ulozi modela na Gala dobrotvornoj reviji s početkom u 18 sati u subotu 25.01.VIP gošća Andrea Šušnjara. Wedding day već tradicionalno surađuje s PR menadžericom Snježanom Mehun koja je najavila da bismo je možda mogli u ulozi modela. Nove kolekcije za 2020/2021 na Modnim revijama predstavit će: Glamour Sposa s brendovima Millanova i Crystal design,Bakus Sposa,Duches by Snježana Mehun,Koko kids,No7 by Šime Kovačević,Anovi,IC by Ivana Cvrlje,Lella Design by Džemila Dilberović,Dizajnerica Gordana Radić,škola likovnih umjetnosti Split i škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Zadar ,ISSA by Lea Ilić. Za sad dobrotvornu reviju nosi glumica Petra Kraljev, sestre Zaninović i brojne druge javne osobe.