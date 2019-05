Spektakularna humanitarna revija na najljepšoj lokaciji u Zagrebu

Pravi modni spektakl priprema Snježana Mehun za 9. svibnja kada će se na Zagrebačkim fontanama održati humanitarna revija njezina modnog brenda Duchess, koji je u kratkom vremenu postao omiljen među brojnim poznatim damama, a zavoljela ga je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Mehun ima iskustva s organizacijom modnih događanja jer je radila na projektima kao što su izbor za Kraljicu Hrvatske, Modni oscar, izbor za Elite Model look i za ovakva modna događanja uvijek je birala atraktivne lokacije pa je tako i ovaj put.

– Duchess fashion show bit će na najljepšoj lokaciji u gradu, na fontanama pokraj NSK, zahvaljujući susretljivosti Grada Zagreba koji nam je pokrovitelj i gradonačelniku Bandiću koji je prepoznao ovaj projekt, koji je i suradnja s udrugom PINK for life, udrugom za žene oboljele od tumora, i upravo zato fontane će njima u čast svijetlili ružičasto. Također, kompletan prihod od prodaje naše basic ružičaste haljine ide ovoj udruzi. Show koji su tehničari na fontanama priredili sigurno će biti spektakularan ne samo za uzvanike nego i za sve one koji se tamo nađu u prolazu jer fontane će plesati u ritmu glazbe V. simfonije u izvedbi i obradi Ane Rucner, koja me kao i druge moje prijateljice podržava od samog početka, na čemu sam im svima neizmjerno zahvalna – kaže nam Mehun. Otkriva nam da su u ovoj kolekciji za proljeće ljeto 2019. dizajnirali odjeću koja naglašava ženske obline i ističe ženstvenost, ali ne pokazuje previše.

– Veliku pozornost posvećujemo odabiru materijala pa se tako ove godine pojavljuju pletiva koja smo koristili za ljetne koktel-haljine, šljokičasti materijali iskorišteni su za nešto svečanije haljine, a svila, pamuk i viskoza za svakodnevnu odjeću. Kad je riječ o bojama, zadržali smo se na svijetlim i pastelnim tonovima uz razigrane dezene i dodatak perja i dugih resa kao detalja. Ova kolekcija nastavak je našeg dosadašnjeg rada, sve su haljine nosive u raznim prigodama i najveća im je odlika udobnost te da slave ženske obline – ističe Mehun. Posebno je ponosna na to da je predsjednica Grabar-Kitarović za susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom suprugom Melanijom u Bijeloj kući odabrala upravo haljinu Duchess.

– Mala je to stvar za predsjednicu Grabar-Kitarović a velika za nas “male ljude”. Kada mi je zajednička prijateljica poslala sliku, nisam vjerovala, baš u tom važnom trenutku, kao službena fotografija Bijele kuće koja će zauvijek stajati na njihovoj službenoj stranici, velika je to stvar, ogromna! Za funkciju koju predsjednica obnaša nije presudna haljina koju nosi, to je samo jedna sitnica jer se bavi puno važnijim stvarima, ali za nas koji s njom surađujemo uistinu je velika i važna, usudila bih se reći u našem slučaju bila je i presudna. Uloga političara trebala bi biti i da promoviraju rad hrvatskih poduzetnika, obrtnika, privatnika, švelja i radnika i na tome joj svaka čast. Nama je iskazala veliku čast kad je odjenula Duchess u jednom od najvažnijih trenutaka, a to je susret s američkim predsjednikom Trumpom i prvom damom Melanijom te dominirala pokraj Melanije koja je uvijek savršeno dotjerana. To je bio fantastičan trenutak, nestvaran – govori Mehun. Maja Šuput, Ana Rucner, Tončica Čeljuska, Indira, Ivana Šundov, Maja Cvjetković, Ecija Ivušić, Antea Kodžoman samo su neke od poznatih osoba koje rado nose haljine s potpisom Duchess, ali ove modele vole i žene koje nisu poznate javnosti.

– Žene su oduševljene našim haljinama jer su udobne, slave liniju tijela i ne želimo ih uvrijediti besramno malim brojem S koji nije S (36), nego XXS, nudimo normalan S za normalnu djevojku i ženu. Svaku haljinu osobno probam najprije ja ili moja prijateljica ili vlasnica tvornice jer mi nismo savršene manekenke i, ako nama stoji barem donekle, ide u proizvodnju. Tako da prve probe radimo na običnim ženama, potom na manekenkama, koje su, budimo realni, ipak premršave. Nit vodilja nam je da nas žene nose i da ih činimo ljepšima, jer svaka je žena lijepa bez obzira na građu, samo to treba znati istaknuti. Tako se prema svima odnosimo s posebnim poštovanjem – kaže poduzetnica. Ideja o udobnim haljinama od pamuka i elastina sinula joj je dok boravila L. A.-u.

– Dosta putujem i primijetila sam da je u L. A.-u jako popularan udoban stil ljetnih haljina od pamuka i elastina. Udobne su jer je materijal prirodan, a nosive su u svim prilikama, ovisno o nakitu i obući, i zato mogu biti i dnevne i večernje. Naša je filozofija udobnost prije svega jer žena i izgleda i osjeća se bolje u onome što joj je udobno – objasnila je svoju modnu ideju Mehun. Pokretanje ovog brenda omogućilo joj je da upozna nove kreativce s kojima je ostvarila suradnju. – Zahvaljujući ženama koje vole naše haljine upoznala sam mnogo ljudi koji žele biti dio Duchess priče. Tako je nastala suradnja sa Sandrom Konjević iz Yammi GIFTS-a koja proizvodi domaće džemove, personalizirane poklone i mirisne svijeće pa sada imamo i domaće džemove i svijeće Duchess, što ćete imati priliku vidjeti na reviji. To je posebna priča kojom sam oduševljena jer sam gospođu upoznala preko Facebooka, najprije je postala naš kupac i kada je podijelila s nama svoje oduševljenje našim haljinama, razvila se ova divna suradnja – kaže Mehun. Osim nje, glavni je kreativac ovog modnog brenda Antun Tin Brišar. Zajedno donose odluke o dizajnu, druže se i privatno i rijetko se razilaze u razmišljanju kad je riječ o dizajnu.

