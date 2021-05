Snježani Mehun ispunjena velika životna želja: 'Učinila sam to i za svog sina'

Poduzetnica Snježana Mehun nedavno je proslavila 50. rođendan, a za svoj dan od sestre i obitelji dobila poklon koji je dugo priželjkivala - skok s padobranom.

- Znaju da na onoj slavnoj listi 100 životnih želja jedino mi je ta ostala neispunjena! Ubrzala sam malo sve te želje da me ne zatekne slučajno - najavila je Mehun prije nekoliko dana na društvenim mrežama. Nakon nezaboravne avanture ponovno se javila svojim pratiteljima i podijelila svoje iskustvo.

- O yes i did it! Oduvijek mi je bila velika želja, ali uvijek je nekako ostajalo sa strane pa kao budem “sutra”, a ovo mi je od onih slavnih 100 koje svi imamo na listi bila zadnja. E baš zato mi je osmijeh tako širok! Ovaj originalan rođendanski poklon moje familije me ipak zatekao iako sam od svoje trinaeste govorila da moram to učiniti uvijek je ostajalo za “sutra”, a znamo da sutra ne postoji! - otkrila je Mehun. Dodala je i da se na ovaj potez odlučila i zbog svog sina Dine.

Foto: Instagram

- Učinila sam to i za svog sina jer sam ga uvijek odgajala na svom primjeru, da ne porekne što kaže jer tvoja riječ je najveća vrijednost koju imaš! Ovaj osjećaj je neusporediv i neopisiv sa ničim što sam u životu doživjela! I da ići ću ponovno! Moj instruktor je zakon i svi dečki koji su skočili s mnom takvom lakoćom su se “bacali” po nebu da je minimum što sam mogla učiniti “jednostavno” to ponoviti za njima. Osjećaj kada lebdiš i kada nemaš niti jednu drugu misao osim uživanja u toj ljepoti najbliže što sam doživjela više od meditacije onako kako zamišljamo raj najbliži je opis! Hvala mojoj familiji na ovom genijalnom poklonu za rođendan - zaključila je Mehun.

Foto: Instagram