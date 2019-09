Snježana Mehun odlučno: 'Volim lijepe žene, ove druge će vam prije zabiti nož u leđa'

Dizajnerica i poduzetnica Snježana Mehun kao zaštitno lice svog brenda angažirala je Katarinu Mamić, novu hrvatsku Miss.

I Snježana i Katarina objavile su to na društvenim mrežama.

Uz fotku s Mamić, Snježana je napisala kako voli lijepe ljude.

"Iste, sva sreća da sam plava inače bi nas mogli zamijeniti! Volim lijepe žene, ljude nekako lakše je s njima!Mislim lijepe u duši, ne samo fizički s takvima je lako, ako se pogode obje kombinacije! Ovi drugi prije će vam zabiti nož u leđa ako su ružni na ovaj ili onaj način", tvrdi dizajnerica koja je već neko vrijeme u sretnoj vezi s austrijskim poduzetnikomFranzom Schillingerom.

Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Čekaj da kucnem u drvo, da ne ureknem, nikad ne znaš. Sigurno je da me privukao osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski - tvrdi Mehun.