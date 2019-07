Snježana Mehun otkrila detalje nove veze s poduzetnikom: 'Neugodno mi je...'

Snježana Mehun, zagrebačka poduzetnica i modna dizajnerica posljednjih je nekoliko mjeseci u vezi s Franzom Schillingerom, austrijskim poduzetnikom.

Presretna je, te često objavljuje fotografije s novim dečkom na Instagramu, a o svojoj vezi odlučila je progovoriti za IN Magazin.

- Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Čekaj da kucnem u drvo, da ne ureknem, nikad ne znaš. Sigurno je da me privukao osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski - tvrdi Mehun.

Rekla je kako ju je Franz osvojio inteligencijom i osobnošću, a zbližili su se jer je on hodao s njom na Sljeme. Kaže da voli Schillinger voli planinariti i imaju neke zajedničke strasti. Upoznali su se prošle jeseni preko poslovnih partnera, a zaljubili su se prije dva mjeseca.

Nemaju problema s vezom na daljinu jer je Franz zbog poslovnih obaveza često u Zagrebu. Ipak, o udaji ne razmišlja, kaže da je to obavila dva puta i više ne osjeća pritisak.

Pogledajte koga je sve voljela Jelena Veljača: