Slavni kuhar podijelio fotografiju nakon zahvata uklanjanja karcinoma: Ne zaboravite kremu za sunčanje

Slavni kuhar Gordon Ramsay podvrgnut je operaciji uklanjanja karcinoma s lica. 58-godišnjak, poznat po ulogama u filmovima Kitchen Nightmares i Hell's Kitchen, podijelio je vijest sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši svoju fotografiju nakon operacije. NHS navodi da je bazalnocelularni karcinom nemelanomski oblik raka kože, koji počinje u gornjem sloju kože i uglavnom je uzrokovan ultraljubičastim svjetlom koje dolazi sa sunca i koristi se u solarijima. Navodi se da je glavni simptom stanja izraslina ili neobična mrlja na koži, koja može varirati u veličini i izgledu, a najčešće se nalazi na područjima poput glave, vrata i ramena, leđa, ruku i potkoljenica. U svojoj objavi izrazio je zahvalnost timu The Skin Associates na njihovoj brzoj akciji u uklanjanju bazocelularnog karcinoma, navodeći: "Zahvalan sam i cijenim nevjerojatan tim u The Skin Associates i njihov brzi rad na uklanjanju ovog bazocelularnog karcinoma, hvala vam!" Također je iskoristio priliku da podsjeti svoje obožavatelje na važnost zaštite od sunca, šaljivo dodajući: "Molim vas, ne zaboravite kremu za sunčanje ovaj vikend. Obećavam vam da nije lifting lica! Trebam povrat novca...."

Ramsayjeva objava dočekana je mnoštvom dobrih želja prijatelja, obožavatelja i slavnih osoba. U komentarima su mu pisali: "Brzo ozdravi, dragi kuhare" , "Bravo što si obavio pregled kože! Nešto što bismo svi trebali redati.", "Drago mi je da si dobro! Brz oporavak." Drugi su ga pohvalili zbog podizanja svijesti o zdravlju kože. Jedan pratitelj je komentirao: "Tako je važno dijeliti ovakve stvari, stavite šešir, kremu za sunčanje i potražite hlad, sretan oporavak. Bravo za nevjerojatne ljude koji rade u zdravstvu koji rade nevjerojatan posao poput ovog."

Prošle godine je Ramsay opisao kako je doživio "jako tešku" biciklističku nesreću u SAD-u nakon koje se, kako je rekao, osjeća jako potreseno. U videu objavljenom na njegovim društvenim mrežama podigao je svoju kuharsku pregaču kako bi pokazao velike ljubičaste modrice na torzu zbog kojih mu je bilo potrebno bolničko liječenje. Na svom Instagramu također je podijelio fotografiju prije i poslije na kojoj se vidi znatno oštećenje njegove kacige. Poznati kuhar (58) je rekao da se nesreća dogodila u Connecticutu te je zahvalio traumatološkim kirurzima i medicinskim sestrama državne bolnice Lawrence and Memorial Hospital koji su se brinuli o njemu.