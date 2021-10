Slavlje u obitelji Ronalda i Georgine! Nogometaš objavio sretnu vijest, čestitke pristižu sa svih strana

Slavni nogometaš Cristiano Ronaldo uskoro bi trebao postati otac i to peti put! Španjolski list Hola prenio je ekskluzivnu informaciju da je njegova zaručnica, manekenka Georgina Rodriguez u drugom stanju. Ronaldova izabranica navodno je trudna 12 tjedana pa bi prinova na svijet trebala stići početkom proljeća. Vijest o proširenju obitelji mnoge je iznenadila iako je i sama Rodriguez u više navrata izrazila želju da ima još djece. Sretnu vijest na Instagramu je potvrdio i sam Ronaldo.

- Presretni smo što možemo objaviti da očekujemo blizance. Naša srca su puna ljubavi i jedva čekamo da vas upoznamo. Osjećamo se blagoslovljeno - napisao je Ronaldo uz fotografiju na kojoj pozira sa Georginom dok u ruci drži fotografiju s ultrazvuka.

Nogometašu Manchester Uniteda ovo će biti peto dijete. Najstarijeg sina Cristiana Jr. i blizance Evu i Matea na svijet je donijela surogat majka, dok je četvrto dijete, djevojčicu Alanu Martinu rodila Georgina. Ronaldovi blizanci su navodno začeti u laboratoriju u Los Angelesu, a iz dokumenata koji su dospjeli u javnost vidi se da je riječ o surogat trudnoći, no ime majke nikada nije otkriveno. Djeca su na svijet stigla u kalifornijskoj La Mesi, blizu granice s Meksikom.

Inače, Georgina Rodriguez nedavno je dobila vlastiti reality show koji će detaljno prikazati život jedne od najpoznatijih 'wagsica' na svijetu. Netflixov serijal koji će se o njoj snimiti zvat će se 'Ja sam Georgina', a za potrebe snimanja istog, Cristianova zaručnica je nosila mikrofon sa sobom i na nogometne utakmice. U serijalu će biti i otkriveni i neki dosad nepoznati detalji iz privatnog života jednog od najpoznatijeg para na svijetu.

Ljubav Ronalda i Georgine počela je kao iz bajke. Georgina je radila kao prodavačica u jednom od dućana luksuznog brenda Gucci. Cristiano ju je tamo prvi put vidio i odmah su osjetili neku kemiju. Nekoliko dana kasnije susreli su se na 'eventu' jednog drugog brenda. - Tek smo tada mogli otvoreno razgovarati. Bila sam opuštena jer nisam bila na poslu. Bila je to ljubav na prvi pogled, i za mene i za njega - kazala je. Sve to dogodilo se 2016. godine, a već 2017. Ronaldo je otkrio da je postao otac blizancima Mateu i Evi Mariji. Mnoge je iznenadilo da mu je djecu zapravo rodila surogat majka, a ne Georgina. No ona ih je prihvatila kao svoje i nije ih puštala iz vida, a isto tako i njegovog najstarijeg sina Cristiana Ronalda Jr. Samo mjesec dana nakon što su blizanci došli na svijet Ronaldo i Georgina su potvrdili da čekaju bebu, a sada su ponovno u slatkom iščekivanju zbog kojeg im čestitke pristižu sa svih strana svijeta.

