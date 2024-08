Sjećate se Domina iz 'Ljubav je na selu'? Sudjelovao je u internacionalnoj sezoni, a pozornost je privukao svojim načinom života

Domina Santra upoznali smo u 11., internacionalnoj sezoni showa "Ljubav je na selu" u kojoj je tražio svoju srodnu dušu, a veliku pozornost gledatelja i kandidatkinja privukao je svojom životnom pričom. Rođeni Zagrepčanin ugostio je na svom imanju u južnom Berlinu Sonju, Gordanu i Barbaru.

Ono čime je Santro privukao pozornost gledatelja jest njegov način života. Domino je živio u Italiji, Francuskoj, Danskoj, Meksiku te Kaliforniji. On je velika umjetnička duša i voli pjevati, pisati i svirati te je spretan u obradi drveta i izrađuje kubure. "To što radim te kubure, tešem od drveta, nekima izgleda kao da sam čudak, ali to je fantastičan hobi. To sam počeo raditi kada sam živio u Kaliforniji. Onda sam vidio da Pacifik naplavi toliko nekakvog egzotičnog drva na plažu i da to drvo izgleda fantastično pa sam ga skupljao i sušio", ispričao je Domino.

Objasnio je da živi minimalistički u Berlinu i da u kući u kojoj stanuje nema vode, a nema naviku ići u trgovinu jer sve za jelo ima u svom vrtu. Otkrio je i kako iza sebe ima bogat ljubavni život jer se četiri puta ženio te je dobio devetoro djece.

U showu je tražio ženu koja bi s njim podijelila sreću i životni stil kakav on voli i da s tom osobom ima harmoniju kakvu imaju plesači u tangu. Nažalost, nije pronašao takvu osobu.

