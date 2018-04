Sjećate li se jedine turske pobjednice na Eurosongu? Evo kako danas izgleda

Sertab Erener prije 15 godina donijela je s pjesmom "Every Way That I Can" prvu pobjedu na Eurosongu u Tursku i ušla u povijest.

Premda je na sceni od 1992., Sertab je tom pobjedom postala najomiljenija turska pop pjevačica, a nakon toga napravila je i karijeru u inozemstvu, te izdala dva albuma na engleskom jeziku.

Sertab danas ima 53 godine i izgleda fenomenalno. Povodom 25. godišnjice glazbene karijere nedavno je krenula na tursku turneju, a u svibnju će nastupiti i na pet koncerata u Americi.