Sinu Brendana Frasera dijagnosticiran je autizam kad je imao dvije godine: 'Bio sam očajan'

Poznati glumac Brendan Fraser (54) progovorio je o svom sinu Griffinu kojemu je dijagnosticiran autizam kada je imao dvije godine. Priznao je da je u početku bio zabrinut te da se teško nosio s tom činjenicom. O svemu je iskreno govorio nedavno u emisiji Howarda Sterna. - Kad sam saznao za dijagnozu svog djeteta, bio sam u najmanju ruku očajan. Je li to izlječivo? Ja želim to ispraviti - kazao je Fraser, a posljednje pitanje upitao je liječnike.

Fraser je rekao da ga je dijagnoza potpuno zaprepastila te da se osjećao kao da je "udaren bejzbolskom palicom u stražnji dio glave". - Kriviš sebe i razmišljaš o tome gdje i kako si pogriješio. Jesu li krivi moji geni ili pušenje trave na koledžu? Počinješ se kriviti, pronalaziti razloge... - opisivao je Fraser.

Dodao je da je više pažnje posvetio svom profesionalnom životu nego osobnom, za čim žali. Isto tako mu je priznao da čine sve i svašta kako bi osigurali sve Griffinove potrebe. Sad, kaže, ima drugačiji pogled na sinovu dijagnozu.

- On je najradosniji od svih koje poznajem, i još mi je igrom slučajeva sin! Želim znati što je to toliko smiješno i lijepo da se smije cijeli dan i to na iskren način. Voli se voziti u autu. Nije važno kamo ga vodiš - kazao je slavni glumac u emisiji.

Fraser je Griffina, koji sada ima 20 godina, dobio u braku s bivšom ženom Afton Smith. Inače, bivši par ima još dva sina, 18-godišnjeg Holdena i 16-godišnjeg Lelanda. Fraser i godinu dana starija Smith razveli su se 2008. godine.

Glumac je kazao kako mu je upravo sin pomogao da se poveže sa svojim likom u "Kitu", rekavši da "on ne zna što je cinizam".

- Ne možete ga uvrijediti. On ne može vas uvrijediti. On je najsretnija osoba i on je, u mom životu i životu mnogih drugih, manifestacija ljubavi - zaključio je.

Inače, film "Kit" se u hrvatskim kinima počeo prikazivati 26. siječnja. U filmu Darrena Aronofskog Brandan glumi čovjeka od 270 kilograma. Utjelovio je muškaraca koji se bori s pretilošću te se pokušava ponovno povezati sa svojom 17-godišnjom kćeri. U filmu glume i Sadie Sink iz popularne serije ''Stranger Things'', Hong Chaua, Samantha Morton i Tyja Simpkinsa.

