Severina pozirala u glamuroznoj kombinaciji, otkrila nogu i pokazala dekolte: Ja bih pokraj tebe sjeo

Nakon što je odradila koncerte u Sloveniji i Primoštenu na Instagramu je objavila fotku iz rodnog Splita gdje se trenutačno odmara. Severina je izašla navečer na piće kako bi se opustila i podružila, a mnogi su primijetili njezinu odjevnu kombinaciju, ali i mladolik izgled.

Naime, pjevačica je odjenula bijelu košulju i suknju s velikim prorezom, te pokazala vitku nogu dok je iz neobavezno zavezane košulje provirivao njen dekolte.

"Lipo je sist na skale i promatrat život" napisala je pjevačica uz objavu za koju je u manje od 24 sata skupila preko 30.000 lajkova.

Naravno nije nedostajalo komplimenata, a neki muškarci nisu se mogli suzdržati od komentara.

"Ja bih pokraj tebe sjeo" napisao joj je jedan pratitelj.

"Njen lagano otkriven gornji dio noge uvijek uzbuđuje" napisao je drugi.

"Fantastična si" pisao je treći.

Podsjetimo, Severina je u subotu 14. kolovoza nastupila u Primoštenu u klubu Aurora, a na tom se koncertu pojavila u dosad najzanimljivijoj kombinaciji koja je odmah zaintrigirala njezine fanove. Naime, 49-godišnja pjevačica na sebi je imala pripijeni zeleni triko zebrastog uzorka i preko njega duge široke hlače s velikim izrezima, a sve je začinila vrtoglavo visokim potpeticama.

No, osim ouftita Severina je videom koji je objavila na svojim društvenim mrežama oduševila svoje obožavatelje, ali i prvenstveno cijelu publiku na koncertu i to samo jednim potezom nakon što joj se dogodila nezgoda tijekom plesanja na njezin hit Italiana. Pjevajući i plešući, vrtjela je mikrofon po ruci te joj je on u jednom trenutku gotovo potpuno ispao na pod, no ona ga je vješto brzo uhvatila za kabel i spriječila od pada. Osim toga, publika je oduševljeno gledala kako ga skuplja nakon toga i od ogromnog kabela radi sebi - vijaču preko koje je počela preskakati.

Oduševljenje publike moglo se čuti u ovacijama i smijehom preko cijelog kluba, a vesela pjevačica samo je nastavila plesati.

VIDEO Vatrena buktinja na poznatom domaćem festivalu: "Vjerujemo da je ovo djelo ljubomornog i zlog uma"