Lijepa Ruskinja prije devet godina stigla u Split, a sada pleše na UMF-u i ima zavidnu diplomu

Senzacionalna 24-godišnja Polina Mytko bez daha Hrvatsku ostavlja otkako se ovamo preselila još 2012. godine. Kako joj i samo ime odaje, Polina je Ruskinja, a iz Sankt Peterburga preselila se zbog majčine ljubavi prema jednom glazbeniku.

– Tu sam naučila hrvatski jezik, završila prirodoslovno-matematičku gimnaziju te magistrirala matematiku i računalstvo na PMF-u – kaže nam. No njezina intrigantna životna priča počinje puno prije. Još kao dijete Polina je pokazivala ljubav prema umjetnosti, plesu, ali i manekenstvu. S 14 godina upoznala se s trbušnim plesom.

Foto: Privatna arhiva

– Prvo sam završila dva tečaja manekenstva u Minsku i nakon toga upisala školu orijentalnih plesova – kaže nam Polina i dodaje da se trenutačno, osim trbušnim plesom, bavi i sambom, ali i programom “High Heels” te rekreativno baletom. Sve zajedno, Polina je imala više od 600 nastupa diljem svijeta, nastupala je u čak 10 država, a iza nje je i čak 19 tematski različitih plesnih koreografija. Zbog svega već pet godina radi kao plesna instruktorica u Centru plesa u Splitu i Trogiru gdje rekreativno vodi zumba fitness, sambu i trbušni ples. Ono što je karakterizira i po čemu se razlikuje od drugih plesačica jest i njezina umjetnička strana. Naime, Polina za sebe i svoju skupinu radi kostime za sve tematske showove.

Foto: Privatna arhiva

– Do sada sam ih uspjela napraviti više od 300. Volim bajke pa svojim nastupima želim gledatelje odvesti u čaroban svijet uz razne likove, kao što su sirena, Wonder Woman, Žena-mačka, Meduza, Maleficient, plesačica brazilske sambe... – kaže nam talentirana plesačica. Svoje kostime šiva sama, a najviše vremena ode joj na izradu raznih rekvizita poput krila, ukrasa i nakita. – Radila sam kostime za Splitski karneval i za Samba festival na Rabu i jedva čekam da počnu eventi da krenem s izradom novih stvari – kaže. Hrvatska javnost možda je se sjeća iz showa “Supertalent” kada je njezin senzualni orijentalni ples žiri gledao doslovno bez daha. Dvaput je dogurala do polufinala, jednom kao orijentalna plesačica, a drugi put sa svojom plesnom skupinom koja se tada taman osnovala.

– Bilo mi je zanimljivo iskustvo, pogotovo prvi put, ali smatram da sam mogla pokazati puno više – kaže i dodaje da je “Supertalent” dobar način za pridobiti publicitet, što je svakom izvođaču važno jer, kako kaže, svi vole da se njihov trud i trening vidi. – No malo je nezgodno što su pomiješane kategorije djece i odraslih te svih vrsta izvođača – pjevača, plesača i ostalih – ističe. Njezin angažman ni tu ne staje. Polina Mytko dio je senzacionalnih plesačica Ultra Angels, koje nastupaju na Ultra Music Festivalima diljem svijeta. Osim što je dio njih – Polina ih i trenira!

Foto: Privatna arhiva

– Jedan od životnih snova mi je bio nastup na Ultra Music Festivalu u Miamiju. Uz trud i rad se i ostvario! Prošla sam na audiciji i pridružila se internacionalnom timu Ultra Angels – priča. S njima je nastupila na mnogim Ultra festivalima: u SAD-u, Kini, Singapuru i, naravno, u Hrvatskoj. To je super prilika da upoznaš neke od najboljih profesionalaca u industriji i radiš s kreativnom ekipom iz cijelog svijeta – kaže Polina i naglašava da, gdje god nastupala, svi, i izvođači i posjetitelji, spominju Ultra Europe u Splitu kao najbolje organizirani događaj. Možda sve postaje još zanimljivije ako znamo da Polina, osim plesa, rastura i matematiku. Nakon završenog PMF-a zaposlila se u jednoj velikoj IT tvrtki kao software developer te uz sve radi i tamo.

Foto: Privatna arhiva

–Mislim da se programiranje i ples odlično međusobno nadopunjuju, nikad ti nije dosadno – kaže. Sve naučeno na velikim festivalskim pozornicama vrlo pedantno prenosi i na nastupe na hrvatskoj obali, na pozornice po raznim turističkim mjestima, a nije rijetkost da je vidimo i u poznatim beach barovima i klubovima.

– To su koreografirani i kostimirani nastupi, razni showovi s vatrom, što turisti najviše vole. Najviše me veseli kad zajedno s klubovima osmišljavamo party: sve od kostima do uređenja – kaže ova Ruskinja, ali i Splićanka, koja je u javnost ponovno dospjela nedavno kada su gotovo svi mediji prenijeli njezino poziranje na “Nebeskoj šetnici – Skywalk Biokovo”. Zbog atraktivnog posla Polina ponekad dobije i kakav negativan komentar, iako vrlo rijetko, no za sve njih ima samo jedan komentar: “Za sve kritičare na kauču postoji jedna lijepa izreka: Psi laju, a karavane prolaze.”