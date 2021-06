Saša Lozar o svojim transformacijama: 'Sve je to fasada, drage dame...'

Saša Lozar pobjednik je ovogodišnjeg specijalnog izdanja popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato". Glazbenik i radijski voditelj prije finalne epizode imao je najviše bodova, a pobjedu mu je donijela imitacija Davida Bowieja.

- Neopisiv je osjećaj kada vam prilaze nepoznati ljudi i dijele komplimente. Ljudi koji su se veselili zbog mojih transformacija i čekali nedjeljne emisije. Sretan sam zbog pobjede i naravno da sam je priželjkivao kao i svi ostali kandidati, kazao nam je Lozar i otkrio koja mu je točka bila najteža.

Najveći izazov

- Najteže mi je bilo pohvatati koreografiju za J.Lo koju je postavio Igor Barberić. Na početku sam mislio da nema šanse da to sve uđe u moju glavu i tijelo pa sam hodao u onim cipelama i izvan seta da dobijem to držanje i stabilnost. Mario i ja danima smo uvježbavali stotine pozicija koje su bile potrebne da sve to izgleda spektakularno. Najlakša točka ne postoji. To možda samo tako izgleda, ali da biste "izišli iz sebe" i postali netko drugi treba puno truda i rada. To su neprimjetne sitnice, ali pridonose slojevitosti transformacije. Samo da je više vremena, bilo bi tu svega - iskreno će Saša kojeg su oduševili svi kandidati, a posebno Damir Kedžo, koji mu je bio i najbliži po bodovima.

Osvrnuo se i na komentare na društvenim mrežama. Naime, mnoge dame zavidjele su mu na izgledu zbog dugih nogu.

- Pa komentari su sve! Te duge noge bile su toliko utegnute u bezbroj pari najlonki koje je na mene navukla kostimografkinja Emina Kušan da je to bilo strašno. Jedva sam se kretao. Sve je to fasada, drage dame. Svi bi izgledali glamurozno s vojskom stilista iza sebe - kazao je Lozar kojem su najveća podrška bili supruga Marina i 12-godišnja kći Eva.

- Eva se smijala, ali je ostala impresionirana. Jako je glazbeno nadarena i sad je već starija nego u prvoj sezoni pa prepoznaje kad je nešto dobro. Kao i sve ostale, i njih su moje transformacije zabavljale. To je i bio cilj ovog projekta - rekao je glazbenik kojem je prošla godina bila teška kao i svima, no za razliku od svojih kolega, Saša radi kao voditelj na Anteni Zagreb. Luka Bulić i on su na početku pandemije otpjevali Bullhit, koji je postao pravi hit.

Ranojutarnje ustajanje

- Da, naš "Corona Ni" Bullhit bio je mala himna lockdowna. Radio mi je pomogao da imam kontinuitet, a opet sam bio u doticaju s glazbom i publikom. Moja producentica Goga Bosak i ja neumorno smo radili, ulagali u materijal i više nego inače smišljali i radili strategiju za dalje. Teško je bilo to raditi, a promjene su tu. Ni jedna snimljena nota nije bila bezveze jer smo znali da kad to prođe, moj bend i ja spremni smo nastaviti tamo gdje smo stali 2019. - kaže Lozar i dodaje da se još nije naviknuo na ranojutarnje dizanje kako bi vodio Jutarnji show na Anteni.

- Nikad se neću naviknuti na dizanje u 4.50. To jednostavno nije prirodno. Jutarnji show ima taj zabavni karakter koji onda nadoknadi nedostatak sna. Moje kolegice Ana i Marina također tome pridonose, a pogotovo najbolji slušatelji koji su spremni na naše ludosti od rana jutra - zaključio je Lozar.

