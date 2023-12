RTL na 'zabavnom' programu za Božić servira psihotične ubojice i osakaćene udove

Zločinački umovi // RTL 2 - četiri kaktusa



Okićena jelka, obiteljska druženja, stol pun hrane, iščekivanje nove godine i - nekoliko osakaćenih udova, psihotični serijski ubojice s traumama iz djetinjstva i krvave osvete. Tako otprilike izgleda idealno blagdansko okruženje, barem ako je suditi prema sadržaju koji se gledateljima servira na drugom, "zabavnom" programu RTL-a. Tamo se, naime, i tijekom cijelog ovog blagdanskog razdoblja iz udarnog termina od 20 do 22 sata ne miču "Zločinački umovi", ne nužno loša, ali itekako nasilna kriminalistička serija. Na ovom "zaboravljenom" programu (što je naziv koji bi mu puno više odgovarao) nakon toga iz dana u dan slijede još iz ljetne sheme zaostale epizode "Teorije velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelja", što su sve hvaljene humoristične serije, ali i dalje bez ikakve naznake da su blagdani ili da se itko oko ovog programa trudi. Ili da ga se itko ikada sjeti…

Barem Doma TV može trljati ruke što postoji RTL 2, jer uz konkurentske "Zločinačke umove" blagdanski sadržaj ovog programa čak ne izgleda toliko loše. Jest da se na njemu unedogled vrte niskobudžetni božićni filmovi u kojima se (ali doslovno u svakome od njih) ambiciozna mlada žena za blagdane iz velikog grada vraća u rodni kraj te tamo sreće svoju prvu ljubav i otkriva pravo značenje Božića, ali barem se prati tema. I postoji neki happy end! Mijenja se samo mjesto radnje, glumci čak i ne toliko često, što je poprilično zabrinjavajuće za filmsku industriju. Ali eto, i dalje bolje od osakaćenih udova.

Aladin // RTL - četiri ruže

RTL, barem u programskom smislu, ove godine spašava blagdanski filmski program, i to relativnom novim Disneyjevim hitovima. Tako se još prije Božića moglo pogledati "Krstarenje džunglom" iz 2021. godine, poprilično zabavan film nove generacije u kojem Dwayne Johnson i Emily Blunt otkrivaju staru legendu Amazonske prašume. Tu je hvaljena igrana verzija "Aladina" iz 2019. godine koji je definicija filma za cijelu obitelj, baš kao i "Kralj lavova" koji je bio hit u svijetu iste godine. Također, na RTL-u se mogla pogledati i novija "Knjiga o džungli" iz 2016., a za vikend pred nama u najavi je i novi "Dumbo" iz 2019. godine. Odličan izbor! Može se steći dojam da su domaći kanali, pogotovo od kada je porasla popularnost streaming servisa, upravo njima prepustili velike premijere i prikazivanje poznatih blockbustera, no ne treba zaboraviti da mnogi i dalje gledaju "dobru staru televiziju" te da ne treba u potpunosti zanemariti takav sadržaj. Masu filmova, posebice pretpandemijskih, gledatelji su mogli pogledati samo u kinu i onda - više nigdje. Što je velika šteta i ovaj je blagdanski program na tragu da se to ispravi. RTL je, uostalom, nekada redovito u sadržaju imaju popularne "Disney dane" i baš je odlično vidjeti da se za blagdane, uz neke stare klasike, okrenuo upravo takvim hitovima novijeg datuma.

Hodočašće veličanstvenim britanskim katedralama // HRT2 - jedan kaktus

Drugi program za blagdane nastavlja s dokumentarcima, doduše prilagođene tematike, što je možda neobičan odabir, ali bolji od alternative - upitnog odabira animiranih filmova iz 2000-ih koji ne mogu konkurirati ponudi filmova na drugim programima. Ovako se barem drže nekog svog stila te se može reći da nude sadržaj za one koji možda i nisu toliko zainteresirani za Disney ili ine božićne filmove… S druge strane, barem donekle prate blagdansku tematiku, iako bi i po tom pitanju mogli malo bolje uskladiti program.

