Roko možda otkrio razlog zbog kojeg Hrvatska nema predstavnika u finalu

Reakcije na nastup hrvatskog predstavnika na poznatom natjecanju za najbolju pjesmu Eurosonga ne prestaju nakon što je službeno objavljeno da Roko nije jedan od finalista.

Svi se pitaju postoji li razlog zbog kojeg naš predstavnik nije došao do finala, a jedan od uzroka možda je otkrio i mladi pjevač, koji je priznao da je bio zadovoljan nastupom.

"Jako smo zadovoljni nastupom, treme nije bilo, a jedino sam na početku imao probleme s dimom koji me dosta gušio", požalio se Roko, piše N1. U anketi koju je pjevač podijelio na svom Facebook profilu, rezultati su jasno pokazivali da se pjesma svidjela gledateljima, no to nije bilo dovoljno za prolazak u finale.

Uz Roka, na pozornici su se pojavili i njegovi plesači, mladi 21-godišnjak Endi Schrötter i 30-godišnji Diego Siqueira.