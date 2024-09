Rijetki sada prepoznaju slavnog glumca: Izgubio je kilograme i zahvaljujući jednoj vještini postigao novi izgled

Američki glumac i umirovljeni profesionalni hrvač David Bautista nedavno je pozirao na crvenom tepihu u Torontu na premijeri filma "The Last Showgirl" i sve je iznenadio svojim izgledom. Nosio je crno odijelo i crnu majicu koja je imala dublji izrez te je otkrila i njegovu tetovažu na gornjem dijelu prsa. Ovaj styling je upotpunio i ogrlicom od bisera, a nakon njegovog pojavljivanja na ovoj premijeri društvene mreže su se užarile jer su rijetki prepoznali glumca koji je izgubio dosta kilograma. Bautista je gostujući u televizijskoj emisiji "Live with Kelly and Mark" ispričao kako je borilačka vještina jiu-jitsu zaslužna za njegov gubitak kilograma.

"To je način na koji gubim težinu", objasnio je Bautista (55) dok je pričao o ovoj borilačkoj vještini. U emisiji je gostovao kako bi promovirao svoju novu akcijsku komediju, a otkrio je i zbog kojeg filma je dobio na kilaži. “Za "Knock at the Cabin" sam se jako udebljao i vaga je pokazala oko 136 kilograma. Bilo mi je baš teško skinuti kilograme i što god sam radio rezultati su bili minimalni. Dok sam u Budimpešti snimao drugi dio filma "Dina" poveo sam sa sobom trenera i svog prijatelja Jasona Manlyja. Iznenadit ćete se ali sve što smo mi radili bili su samo sati borbe. I tako sam počeo skidati kilograme", ispričao je glumac.

Nakon toga je neko vrijeme uzeo odmor od treniranja jiu-jitse i nedavno se opet vratio treninzima i sada gdje god da ide snimati sa sobom vodi svog trenera. "Smršavio sam oko 25 kilograma i sada se osjećam puno bolje", otkrio je. Dodao je kako bez obzira što je mršavio nikako se nije mogao riješiti viška na trbuhu. Bautista je u emisiji rekao da se još uvijek ne osjeća kao da ima 55 godina.

“Psihički sam još uvijek, ne znam, u ranim 30-ima. Mislim da sam s 40 godina stvarno počeo biti u redu sam sa sobom i osjećati se ugodno sam sa sobom.”, ispričao je. Počevši od 2010. godine, Bautista je počeo jesti uglavnom biljnu, pesketarijansku prehranu, au bliskoj budućnosti planira potpuno postati vegan.