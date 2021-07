Rene Bitorajac javio se s odmora nakon što je pet puta išao po osobnu u MUP: 'Nisam ju dočekao'

Glumac i voditelj Rene Bitorajac nije uspio podignuti osobnu po koju je išao pet puta. Otkrio je to na svom Instagramu, gdje se javio s odmora.

"Nakon kaj nisam dočekao osobnu u Mupu, malo ću se danas provozati na supu. I rima i štima…" napisao je Rene uz fotku na kojoj pozira s daskom za SUP, sve je popularniji ljetni vodeni sport u svijetu, ali i u Hrvatskoj.

Inače, Rene je nedavno objavio na Instagramu snimku na kojoj se vidi kako čeka na redu u MUP-u. Rene je, naime, otišao podignuti osobnu koja je gotova, no kaže to čini već peti put i uvijek mora čekati.

"Peti put dolazim podići osobnu koja me čeka gotova!? Danas dođem u osam, što kad dođe ovih 140 prije mene? Ja ovo ne mogu. U one statistike koliko čovjek za života spava, koliko jede, koliko uči, treba dodati i koliko čeka u Petrinjskoj. Ode mi dva mjeseca života do sada, ziher" napisao je Bitorajac, a s njim su se složili i mnogi pratitelji.

"Užas. Treba probati popodne", "Strpljenja, strpljenja", "Istina živa", "Brzina im je jača strana. Treba doći pred kraj radnog vremena",

"Dođi navečer i prespavaj tu" komentirali su. Podsjetimo, Bitorajac je donedavno na RTL- u vodio show "Ma lažeš". – Ja sam zapravo osoba koja će najmanje lagati u showu. Ipak, okruženom poznatim osobama, nabrijanim kapetanima i lažima koje se brane kao najveće istine, neće mi biti lako - kazao nam je nedavno Rene i otkrio kakva je situacija u njegovom kazalištu Luda kuća. - Jako žalim za onim starim dobrim vremenima, međutim smijeh je ono što nam treba, a kod nas ga ima napretek. Kapacitet nam je bitno smanjen, nema svirki nakon predstava, ali smo popunjeni i razveseljavamo publiku kazao je glumac koji nam objašnjava zašto su neke predstave, kao što su “Bračna terapija”, “Joj Hrvati”, “Potpuni stranci” u travnju i svibnju bile otkazane. – Ako je neki glumac na nekom mjestu bio u kontaktu s nekim pozitivnim na koronavirus, 10 dana mora biti u izolaciji. Neki glumci igraju u više predstava i tako se pogodilo. Ipak, ukupno smo zbog takve situacije otkazali samo četiri izvedbe. To je redovna situacija u kazalištima, kao i po raznim tvrtkama u ovim vremenima, rekao je Rene.

VIDEO Albina igrala nogomet na humanitarno-sportskom spektaklu Gem Set Hrvatska