Rasprava na vijeću šokirala crveni tim, Bojan kaže: Zahvalan sam na našim odnosima, tamo je pakao

Dominikanska Republika postala je epicentar uzbuđenja. Natjecatelji 'Survivora' suočavaju se s brojnim izazovima i napetim događajima, a u fokusu je plavi tim zbog neslaganja među njegovim članovima. Zadatak u igri za plemenski imunitet je bio odgurati drvena kolica s jednog dijela terena na drugi. Na tom putu morali su pokupiti tri lopte. Kad su došli na kraj poligona, morali su srušiti lopte, ali pritom nisu smjeli srušiti i kocke koje su bile postavljene na njima. Za osvajanje pobjede bilo im je potrebno šest bodova. Igru su otvorili David za plavo i Marko za crveno pleme, a prvi bod osvojio je David. No sa šest naprama dva pobjedu su na kraju ipak osvojili crveni. „Neki od nas se više borimo jer smo u nezgodnijoj situaciji, pa želimo dogurati što dalje. Sutra ćemo se potruditi to izjednačiti da steknemo neku prednost, da izbjegnemo najcrnji scenarij u kojoj bi dvoje iz plavog tima moralo u duel“, osvrnuo se Denis na trenutačnu situaciju nakon gubitka igre.

Filip mu je zamjerio što je rekao da se neki bore više od drugih članova tima. Istaknuo je da nije ni igrao baš zato da se ne pomisli da će igrati lošije kako bi njihovo pleme išlo u nominacije. „Denis je opet digao paniku“, kaže on. Iako se činilo da je manji klan ugrožen, u igri za imunitet najviše uspjeha imao je Denis, pa je ogrlica pripala njemu. On je s ogrlicom dobio imunitet, ali i priliku da direktno nominira još jednu osobu za duel. Ali, veći klan zamjerio je Davidu što je prepustio pobjedu jer je, vidjeli su, namjerno odigrao lošije kad je vidio da su u igri ostali još samo on i Denis.

U pokušaju predviđanja tko bi u plavom plemenu mogao biti izglasan za duel, Nikolina komentira: „Kod njih se ne zna tko pije, tko plaća“. No uskoro su dobili jasniju sliku o tome što se zbiva u plavom timu. Crveni tim na plemenskom vijeću čuo je od Lea da se plavo pleme razdvojilo na dva klana, koji u kampu imaju odvojeni prostor. Na vijeću je na vidjelo izašlo dodatno i neslaganje među članovima, prvenstveno između Denisa i Filipa, pri čemu je Filip kazao kako mu nije bitno što Denis govori jer mu ništa ne zna

i u životu. „Danas mogu svjedočiti da nismo bili složni u igri. Mogu navesti da Filip uopće nije igrao, koji uvijek voli igrati. Nora je na 5:2 stiskala šaku, Anđela, za koju znam kako igra, danas je izbacivala loptice samo tako“, opisao je svoje viđenje igre Denis. Na pitanje je li plavi tim igrao da bi izgubio, Denis odgovara: „Sigurno, vidjela se ta energija“. Anđela mu se suprotstavila i pitala ga zašto Marina nije osvojila bod ako je veći klan namjerno puštao igru, kao što mu je i Antonia pokušala otvoriti oči o tome kako konstruira priče i doživljaje u svojoj glavi, umjesto da razgovara s ljudima o onome što ga muči. „Meni je ovo jako tužno slušati“, kaže Marina. Objasnila je kako se članovi velikog klana izruguju drugima, a posebno njoj. „Najviše Anđela, Nora i Sanja“, prozvala ih je.

Sanja se izjasnila da je najveći problem nastao kad je Marina nominirana za duel. „Od kad se njih troje povuklo na plažu, mi smo stranci i zato je sramotno biti u ovom timu. Baš sam žalosna“, rekla je Sanja. Kad se David nadovezao na njezin komentar spočitao joj je nehigijenu prilikom kuhanja. „Nismo ovdje u hotelu s pet zvjezdica. Kuhinja nam je s minimalnim mogućnostima. Istina je da sam cijedila juhu kroz maramu, ali ni jedna marama nije čista“, odgovorila mu je Sanja.

Foto: Nova TV

Kad je došlo vrijeme za nominacije, Marina dobila najviše - četiri glasa, a pleme je još glasalo i za Anđelu, Noru i Davida. „Osjećam se kao pobjednik s najviše glasova. Osjećam se dobro, ovo sam očekivala“, komentirala je Marina kazavši kako se od nje treba očekivati pobjeda i povratak u kamp. Leo je glasao za Marinu jer kako je naveo, od osobe koja je starija od njega očekivao je veću ozbiljnost, a ne da razdvaja pleme i komentira kako bi radije bila u crvenom timu. „Stvarno sam zahvalan na našim odnosima jer ono je tamo pakao“, rekao je Bojan nakon svega što je rečeno.

VIDEO Dino Jelusić: 'Nikad neću prežaliti Massimov odlazak, htio je da snimimo duet'