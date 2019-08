Prošlo je 28 godina otkad smo prvi put čuli legendarnu antiratnu pjesmu

Prošlo je točno 28 godina otkad se na na HRT-u prvi put emitirala legendarna antiratna pjesma "Stop The War In Croatia", koju je na engleskom jeziku napisao i otpjevao Tomislav Ivčić.

Ivčić je pjesmom je predstavio dramatičnu zbilju u Hrvatskoj, koja se našla na barbarskom udaru velikosrpske agresije jer ispočetka niti Europa niti svijet nisu dobrohotno gledali na hrvatsku težnju za slobodom, a ratne su strahote komentirale kao nekakav "balkanski obračun".

Već sljedećeg dana BBC, CNN, a zatim redom 44 svjetske postaje emitirale su milijunima potresni spot o istini u ratu u Hrvatskoj. Ivčiću su potporu pružile i mnoge svjetske zvijezde, tražeći obustavu velikosrpske agresije. Ubrzo su uslijedili mnogi novinski izvještaji i slične akcije hrvatskih umjetnika i sportaša pa je poruka "Stop the War in Croatia!" postala neizbježan pratilac svih Hrvata posvuda u svijetu.

"Stop the war in the name of love

Stop the war in the name of God

Stop the war in the name of children

Stop the war in Croatia

We want to share the European dream

We want democracy and peace

Let Croatia be one of Europe's stars

Europe, you can stop the war

