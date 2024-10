Prizor koji je mnoge rastužio: Legendarni Horatio sada je sjena onoga što je bio na vrhuncu popularnosti

Ako i niste ljubitelj serije "CSI: Miami" svi ste barem jednom vidjeli uvodno najavu serije u kojoj Horatio Cane, kojeg glumi David Caruso, skida sunčane naočale i uputi prema kameri svoj ubitačni pogleda i pri tome nimalo ne nalikuje na nekog opasnog lika jer njegov imidž je sasvim drugačiji i tako već odskače od klasične slike detektiva koje viđamo u sličnim krimi serijama. Serija "CSI: Miami" uživala je veliku popularnost i do kraja desete sezone Caruso je zarađivao 375 tisuća dolara po snimljenoj epizodi i tako je u tom trenutku bio treći najplaćeniji glumac u nekoj televizijskoj seriji.

Nakon završetka serije 2012. godine odlučio se povući iz glume i javnosti. Tijekom karijere imao je vojsku obožavateljica, 1993. godine bio je proglašen i seks - simbolom iako mu na početku karijere zbog njegove neobične boje kose i ne baš atletske građe nisu predviđali uspješnu karijeru. Tri puta je bio u braku, a prvi put se oženio 1979. kad se vjenčao s Cheri Maugans i u braku su bili do 1983. godine. Tada je upoznao glumicu Rachel Ticotin i nakon što se rastao od Cheri odmah se oženio s Rachel. Godinu dana nakon vjenčanja postali su roditelji djevojčice kojoj su dali ime Greta. Brak je potrajao tri godine i nakon razvoda njegov odnos s kćeri je postao kompliciran.

- To je pomalo teško. Ona je trenutačno u natjecateljskoj fazi. Želi biti glavna u kućanstvu, a djevojčice su uistinu moćne jer točno znaju kako žele da stvari funkcioniraju - rekao je kada joj je bilo 11 godina. Treći brak mu je bio sa stjuardesom Margaret Buckley i rekao je kako mu je drago što njegova nova odabranica ne dolazi iz svijeta showbiznisa. Ni ovaj brak nije predugo potrajao i nakon osam godina par se rastao zbog Davidove afere s instruktoricom joge. Na setu serije "CSI: Miami" počeo je ljubovati s Lizom Marquez s kojom je dobio dvoje djece, sina Marquesa koji se rodio 2005. godine i kćer Palomu koja se rodila 2007. godine. S Lizom je David na kraju završio na sudu gdje ga je ona tužila za prevaru i nanošenje duševnih boli. Tvrdila je kako ju je tijekom cijele veze držao pod kontrolom kako privatno tako i poslovno.

Bio je jako posesivan i ljubomoran i optužio je Lizu da ga vara s njegovim osobnim asistentom ali i s najboljim prijateljem. Tijekom cijele veze, tvrdi Liza, emotivno ju je zlostavljao i čak je tražio i da prekine prvu trudnoću. Kad se dijete rodilo nije mogao podnijeti što plače, a kad je ostala drugi put trudna pokušao ju je i udariti. Njoj iza leđa prijateljima je govorio da je ona psihički nestabilna osoba te da je loša majka. Nakon duge sudske bitke glumac je Lizi trebao isplatiti milijunski iznos ali to se navodno nikada nije dogodilo. Pred kraj snimanja serije i njegovi kolege su tvrdili kako se glumac ponaša kao razmaženo derište. Nakon završetka snimanja Caruso se povukao iz javnosti a neke od rijetkih fotografija snimljenih u zadnje vrijeme otkrivaju kako se 68-godišnji glumac poprilično udebljao i izgubio onaj šarm zbog kojeg su žene nekada padala na njega.

‘CSI: Miami’ star David Caruso looks unrecognizable in first sighting since 2017 https://t.co/9KXMj1JVLS pic.twitter.com/ixHpLnfluF