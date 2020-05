Privatni radio izbacio Cetinskog iz programa, pjevač im odgovorio: 'Sad ćemo vidjeti tko je na platnom spisku...'

Radio Drava, privatni radio iz Koprivnice, danas je na svom webu objavio kako više neće puštati pjesme Tonyja Cetinskog zbog njegovih stavova oko čipiranja i cijepljenja.

- Pjevač Tony Cetinski tako ovih dana, u nedostatku studijskih i koncertnih aktivnosti, svoju energiju preusmjerava na društvene mreže na kojima promovira pokret protiv cijepljenja, jedan od dokazano najopasnijih pokreta dežurnih teoretičara zavjera i time traži pobornike u svom stavu. On nije iznimka, naravno, a iznimke mogu biti jako glasne, jako u krivu i jako opasne za ovo društvo. Stavovi koje zagovaraju često su popločeni pogrešnim informacijama i lišeni temeljnog osnovnoškolskog znanja, a uporište pronalaze u raznim opskurnim portalima koji namjerno objavljuju informacije kontra takozvanog mainstream promišljanja te na taj način profitiraju. Potpuno shvaćajući kako je demokratsko pravo svakog pojedinca da iznese mišljenje koje zastupa, isto kao što je i demokratsko pravo svakog drugog pojedinca da se s time složi ili ne složi, ipak smatram opasnim kada o kompleksnim zdravstvenim temama progovaraju i korner zauzimaju poznate i javne osobe društvenog života, izuzetno nekompetentne za temu koju komentiraju jer na taj način svojim javnim djelovanjem utječu na mišljenje i postupke svojih simpatizera, a potom i mnogih drugih - piše u priopćenju kojeg je potpisao Bojan Horvat, glazbeni urednik Radio Drave.

- Mi kao privatni, komercijalni radio, koji je pjesme Tonyja Cetinskog dosad uredno emitirao te za njih plaćao autorska i glazbena prava, do daljnjega ćemo obustaviti emitiranje njegovih pjesama. To je naša odluka i ne očekujemo da će i druge radio postaje slijediti naš primjer, isto kao što znamo da Tony Cetinski neće biti nešto posebno oštećen ovom odlukom. Ona je simbolična i u njenoj suštini krije se želja nas kao medija da svoj medijski prostor više ne poklanjamo osobama koje svojim djelovanjem i odlukama direktno ugrožavaju ovo društvo, a ja se, kao odgovoran član ovog društva koji se ovih 45 dana morao pridržavati strogih epidemioloških mjera u nevjerojatnim vremenima koja su nas zadesila, osjećam iznimno neugodno i nesigurno pokraj ljudi poput Cetinskog - napisao je Horvat.

Nakon tog priopćenja na Facebooku je reagirao i Tony Cetinski.

Foto: Facebook

- Eto nam DEMOKRACIJE !! Ne smiješ se zalagati ni za to da ljudi biraju šta će sa svojim tijelom raditi više da i to ne pokušaju zaokrenuti naopako. Unatoč činjenici da sam u svom izlaganju neki dan jasno apostrofirao neka se cijepi i čipira tko želi ali da nisam za PRISILNO CIJEPLJENJE I ČIPIRANJE LJUDI !!!! Da nije tužno bilo bi smiješno. Molim da sada slijede svi njihov primjer pa da vidimo tko je sve na platnom spisku Svjetskih krojača istine!!! BILO JE ZA OČEKIVATI ALI NE BRINITE ! Ovo me samo još više motivira da ostanem ustrajan u borbi za slobodu odabira. Do slijedećeg live javljanja pusa svima i nema predaje. IDEMO DO KRAJA - napisao je Cetinski.