Prince Harry ponovno napao obitelj i otkrio kako se borio s Meghaninim suicidalnim mislima

Noćas je na Apple TV + emitirana šesta epizoda dokumentarnog serijala 'The Me You Can't See', kojeg princ Harry priprema s Oprah, a u njoj je vojvoda od Sussexa prvi put progovorio o tome kako se nosio sa samoubilačkim mislima svoje supruge Meghan Markle.

- Kao roditelji, braća i sestre, postoji element srama koji osjećamo, jer nam nije jasno kako nismo čuli i vidjeli probleme. Mnogi ljudi pate i jako su dobri u prikrivanju toga - rekao je princ Harry u epizodi u kojoj je osim njega gostovale i glumica Glenn Close, te glumica i pjevačica Lady Gaga.

Harry je ponovno iznio brojne optužbe na račun svoje obitelji zbog nerazumijevanja za njegovo psihičko stanje kao krhkog dječaka, ali i kasnije kao već odraslog mladića. Kazao je kako mu više nije problem razgovarati o njegovim psihičkim problemima ako će to pomoći drugim ljudima da shvate kako im je potrebna pomoć.

Vojvoda od Sussexa opisao je kako mu je njegova Meghan rekla da se želi ubiti, dok je šest mjeseci bila trudna s Archiejem, na putu do Royal Albert Halla u siječnju 2019.

Meghan se predomislila jer ga je htjela poštediti da izgubi još jednu ženu u svom životu, nakon što je ostao bez majke, istaknuo je Harry u šestoj epizodi.

- Kada je moja supruga Meghan, tada trudna s Archiejem, zbog situacije s medijima koji su svakodnevno iznosili prljavštine o njoj dobila suicidalne misli, zatražio sam pomoć od svoje obitelji, no naišao sam samo na zid šutnje i ignoriranje - rekao je Harry.

- Još danas me proganja slika pred očima kada je moja majka sa mnom u automobilu očiju punih suza bježala od paparazza na mopedima. Tada više nije bila članica kraljevske obitelji i nije imala nikakvu zaštitu. Koliko god sam bio mali, dobro mi se usjekao u pamćenje taj njezin osjećaj bespomoćnosti koji ju je pratio do kraja života. A i ja sam ga osjetio na svojoj koži - dodao je princ.

Harry je također rekao Oprah da smatra da su mentalno zdravlje i klimatske promjene "dva najhitnija pitanja s kojima se suočavamo i na mnogo su načina povezani".

- Linija povezivanja odnosi se na našu kolektivnu dobrobit i kad se naša kolektivna dobrobit nagriza, to utječe na našu sposobnost da u konačnici skrbimo za sebe, svoje zajednice i svoj planet, dodao je 36-godišnjak.

- Moramo stvoriti kulturu koja će podržavati jedni druge gdje izazovi ne moraju živjeti u mraku, gdje je ranjivost zdrava i poticana i, naravno, gdje se fizičko i mentalno zdravlje mogu jednako tretirati jer su jedno, rekao je Harry.

Lady Gaga je razgovarala o svojim ozbiljnim problemima s mentalnim zdravljem nakon što je silovana kao tinejdžerica. Close je govorila o utjecaju Covid-19 na njezinu dobrobit.

- To je izravno utjecalo na moje mentalno zdravlje. Pomoglo mi je što sam imala psa. Mislim da smo, a o tome sam razmišljala danas, prošli kroz nevjerojatno, neviđeno vrijeme. Za mene mislim da je to velik pomak u svijetu kao što je bio 11. rujna. Sad smo u svijetu koji se transformira. Trebat će nam neko vrijeme da bismo sebi mogli artikulirati kakav je rezultat toga bio na nama kao pojedincima, rekla je Close Harryju i Meghan.

