Princ George (9) kolegi iz razreda poručio je da se pripazi: 'Moj otac će biti kralj'

Iako ima tek devet godina, princ George zna tko je i koliko je njegova uloga bitna za kraljevsku obitelj i monarhiju pa je tako imao spreman pomalo drzak odgovor za kolegu iz razreda koji mu se suprotstavio.

Najstariji sin princa Williama i princeze Kate Middleton rekao je kolegi da je ''njegov otac kralj te da mu je bolje da se pazi'', tvrdi kraljevska autorica Katie Nicholl, prenosi Daily Mail.

U svojoj knjizi ''The New Royals'' piše kako su princ George te njegov brat Louis (4) i sestra Charlotte odgajani kako bi od početka znali važnost monarhije i njihove dužnosti za istu. Također, tvrdi kako iako George zna da je budući kralj, roditelji mu još ne žele davati velike ovlasti u tako mladoj dobi.

-Odgajaju svoju djecu, pogotovo princa Georgea sa svijesti da zna kako će upravo on jednog dana postati kralj, no žele mu smanjiti pritisak što je više moguće. George razumije kako će postati kralj pa je tako i svojim kolegama iz razreda dao do znanja da će tako biti ubojitom rečenicom: ''Moj otac će biti kralj, pazite se''- piše Nicholl.

Dodaje i kako se princeza Kate divi odgoju djece princa Edwarda i Sophie od Wessexa čija su djeca odrasla pred očima javnosti u ''duhu kraljevske obitelji''.

Autor knjige ''Battle of the Brothers'' Robert Lacey prošle godine napisao je kako su William i Kate Georgu rekli kako će postati kralj negdje ''oko njegovog sedmog rođendana'' no kako mu ipak žele pružiti normalno djetinjstvo. Princ William nikada nije otkrio kako je tu vijest rekao sinu.

VIDEO Bivši zaposlenici Meghan Markle otkrivaju da je šefica iz pakla: Zvala je svakih deset minuta i urlala!