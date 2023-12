Prepoznajete li ga? U 90-ima su žene bile lude za njim, a on je na 6 godina potpuno nestao iz javnosti

Glazbena obitelj 'The Kelly Family' u devedesetima je bila jako popularna. Voljeli su je i mnogi, tada još, tinejdžeri iz Hrvatske, a svi se sjećaju njihovog hita 'Fell In Love With An Alien' koji se stalno vrtio na MTV-u. Bili su prepoznatljivi po svojoj dugoj kosi i neobičnom stilu odijevanja. Mnoge tinejdžerice u to vrijeme bile su zaljubljene u članove benda, no najviše njih je imalo postere Patricka, odnosno Paddyja Kellyja. Paddy danas ima 46 godina, a prvi je iz benda koji je skratio svoju dugačku kosu koju su nosili svi članovi.

Prema komentarima ispod spotova, još i danas su žene (najviše iz Njemačke) lude za njim, no njemu dugo ta slava nije odgovarala pa je čak šest godina proveo u samostanu. Naime, nakon što je izbacio prvi album 'In Exile', od 2004. do 2010. bio je u Francuskoj u samostanu. Nakon toda se vratio glazbi, a oženio je belgijsku novinarku Joelle Varret.

Foto: Profimedia

Godine 2021. izdao je samostalni album naziva "B.O.A.T.S.", a prošle je godine izbacio singlove "Best Bad Friend" i "Wonders".

Podsjetimo, Članovi Angela, Patricia, Paddy, Barby, Maite, Kathy, Jimmy i Joey snimili su brojne hitove, a kao jedan od najznačajnijih albuma izdvaja se Over The Hump iz 1994. godine, koji se u Europi prodao u 4.5 milijuna primjeraka, od kojih je polovica prodana samo u Njemačkoj.

VEZANI ČLANCI:

Doduše, karijera im nije bez mrlja. Jednom ih je prilikom popularni njemački časopis nazvao kultom i hodajućom kolekcijom rabljene odjeće, a u javnosti se često pričalo o tome kako je otac obitelji Daniel Kelly bio tiranin koji voli sve držati pod kontrolom. Europska publika preferirala je njihove religiozne stavove i pjesme katoličkog duha, a u Beču su jednom zasvirali ispred 250 tisuća ljudi.

Prije dvije godine preminula je jedna od mnogima najdražih članica ove glazbeme obitelji, Barby. Imala je samo 46 godina.

"Naša voljena sestra Barby preminula je nakon kratke bolesti. Jako će nam nedostajati i nosit ćemo je u srcima i sjećanju zauvijek", pisalo je u objavi, a u više od nekoliko tisuća komentara fanovi su izrazili nevjericu i žalost zbog preranog odlaska glazbenice koja je u bendu svirala udaraljke i gitaru te se povremeno s članovima obitelji pojavljivala na koncertima i sudjelovala u stvaranju njihovih albuma nakon povlačenja sa scene.

Početkom 2000-ih napustila je bend zbog psihičkih problema koji su, prema riječima njezina brata Jimmyja, došli s nemogućnošću da se nosi sa slavom. Tih godina preminuo je i njihov otac Daniel, inače glava benda koji je karijeru započeo 70-ih, ali veliku popularnost stekao je tek 20 godina kasnije s Kelly Family bendom. U otvorenom pismu Jimmy je otkrio kako se Barby dugo borila s ozbiljnim mentalnim problemima koji su joj onemogućavali samostalan život.

"Ne može se sama brinuti o sebi, mora biti pod stalnim nadzorom... Život u središtu pozornosti nije bio dobar za nju", rekla je svojedobno i Barbarina sestra Patricia.

VIDEO Tia i Mario Mamić razvode se nakon šest godina braka: Ostajemo prijatelji