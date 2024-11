Preminuo sin poznatog bubnjara, on se obratio emotivnom porukom: 'Srce nam je slomljeno'

Sin bubnjara grupe The Who Kenneyja Jonesa (76), Jesse Jones, preminuo je u svome domu u 57. godini života. Ovu strašnu vijest podijelio je upravo njegov otac na društvenim mrežama. - Slomljenog srca objavljujem da je moj sin Jesse preminuo. Trenutno ne postoje riječi da u potpunosti izrazim kako se osjećam. Želim vam svima zahvaliti na lijepim riječima u ovom neopisivo bolnom trenutku i zamoliti vas za ljubav, poštovanje i privatnost dok pokušavamo prebroditi ovaj veliki gubitak kao obitelj - napisao je u poruci na Facebooku Kenney, koji je u bendu The Who zamijenio originalnog bubnjara Keitha Moona 1978. godine.

Uzrok smrti Jessea Jonesa do ovog trenutka nije objavljen, poštujući privatnost obitelji u ovom teškom periodu. Iako Jesse nije toliko poznat javnosti kao njegov otac, izgradio je respektabilnu karijeru u glazbenoj industriji. Radio je kao DJ, nastavljajući obiteljsku tradiciju u svijetu glazbe. Smrt Jessea Jonesa podsjetnik je na ljudsku stranu iza glazbenih legendi. Iako nije bio u središtu pozornosti kao njegov otac, Jesse je bio voljen član obitelji Jones i glazbene zajednice.

S druge strane, Kenney Jones, sada u 76. godini, imao je bogatu glazbenu karijeru. Osim članstva u grupi The Who, jednom od najutjecajnijih rock sastava svih vremena, svirao je i s drugim legendama poput The Rolling Stonesa, Wingsa, Chucka Berryja i Jerryja Leeja Lewisa. Godine 2012. uvršten je u Rock and Roll kuću slavnih kao član grupe The Small Faces.

The Who, osnovan 1964. godine u Londonu, ostavio je neizbrisiv trag u povijesti rock glazbe. Originalna postava sastojala se od pjevača Rogera Daltreya, gitarista Petea Townshenda, basista Johna Entwhistlea i bubnjara Keitha Moona. Tragična smrt Keitha Moona 1978. godine označila je kraj jedne ere za The Who. Kenny Jones, koji je zamijenio Moona, imao je težak zadatak popuniti prazninu koju je ostavio jedan od najkarizmatičnijih bubnjara u povijesti rocka.

GALERIJA: Brojne regionalne i hrvatske zvijezde u prepunoj Laubi prisjetile se bezvremenskih Massimovih hitova

Unatoč promjenama u postavi, The Who su nastavili stvarati glazbu i nastupati. Njihov utjecaj na rock glazbu je nemjerljiv, a časopis Rolling Stone uvrstio ih je na 29. mjesto svoje liste 100 najvećih umjetnika svih vremena. Ova tužna vijest dolazi u vrijeme kada The Who i dalje ostaju aktivni. Nedavno su objavili novi studijski album "WHO" 2019. godine, dokazujući da i nakon više od pet desetljeća karijere i dalje imaju što reći kroz svoju glazbu.

VIDEO: Magazin predstavio Lorenu Bućan, novu pjevačicu