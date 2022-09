Preminuo poznati američki reper Coolio, znamo ga po kultnom hitu iz 1995. godine

Poznati američki reper Coolio preminuo je u 60. godini u Los Angelesu, potvrdio je njegov menadžer Jarez Posey. Uzrok smrti još nije poznat. Prema riječima menadžera Coolio, čije je pravo ime Artis Leon Ivey Jr., umro je u kući svog prijatelja. Navodno je otišao u kupaonicu i srušio se na pod.

Coolio je svjetsku slavu stekao nakon objave golemog hita "Gangsta’s Paradise" iz 1995. godine. Za tu pjesmu iz filma "Opasne misli" nagrađen je Grammyjem za najbolju solo rap izvedbu.

Slavni reper bio je i zvijezda debitantskog igranog filma Arsena Ostojića ''Ta divna splitska noć'' koji se snimao u Splitu. Glumio je s Dinom Dvornikom.

Od Coolija se na društvenim mrežama opraštaju i njegovi kolege reperi. Vanilla Ice napisao je kako je izbezumljen.

I’m freaking out I just heard my good friend Coolio passed away.

– Izbezumljen sam, upravo sam čuo da je moj dobar prijatelj Coolio preminuo – twitao je Vanilla Ice.

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi