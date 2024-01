Preminula zvijezda Seinfelda, znamo ga kao Jerryjevog neprijatelja

Peter Crombie, glumac koji je najpoznatiji po ulozi Ludog Joea Davole u omiljenom sitcomu Seinfeld, preminuo je u 72. godini života, objavio je TMZ.

Kako je medijima kazala njegova bivša supruga Nadine Kijner Peter je brzo preminuo nakon borbe s bolesti, no nije poznato o kojoj se bolesti radilo.

"Bio je najljubazniji, brižan, pažljiv čovjek. Svi su ga voljeli, bio je velikodušan i nikada ni o kome nije imao reći ništa loše", izjavila je bivša supruga. Blizak prijatelj pokojne zvijezde, Bill Stetz, također je rekao da je Peter bio ‘drag i odan prijatelj uvijek pun blagih riječi te se dokazao i kao glumac i kao pisac.‘

Crombie se pojavio u ukupno pet epizoda ‘Seinfelda‘ kao Ludi Joe Davola tijekom 1992. i 1993. godine. Tijekom svog vremena u seriji, Davola je bio antagonist Seinfelda, a u jednom je trenutku nakratko hodao s Jerryjevom bliskom prijateljicom Elaine, koju glumi Julia Louis-Dreyfus.

Osim u "Seinfeldu" slavi, Peter je glumio u filmovima kao što su "My Dog Skip", "Natural Born Killers", "The Blob", "Se7en" i "Rising Sun" i "Born on the Fourth of July". Osim 'Seinfelda, Peter je glumio u TV miniseriji "House of Frankenstein" ... kao i u gostujućim ulogama u TV serijama kao što su "NYPD Blue", "Walker, Texas Ranger", "Diagnosis Murder", "Law & Red", "Savršeni stranci", "Spenser: For Hire", "Zakon u Los Angelesu", "L.A. Firefighters" i mnoge druge.

